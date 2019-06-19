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На Холодницького відкрили провадження через декларації

Середа, 19 червня 2019, 15:32

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через порушення в електронних деклараціях.

Про це 19 червня повідомляє прес-служба Центру протидії корупції.

У ЦПК відзначають, що поскаржилися на Холодницького до КДКП, тому що очільник САП не задекларував частину доходу в деклараціях за 2016-2017 рр.

Зокрема, "Холодницький вніс в декларацію менший на 25 тисяч грн дохід від продажу майна, ніж отримав насправді, зазначив недостовірну інформацію щодо коштів на банківському рахунку і не вказав, що позичав кошти третім особам".

"Загалом сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить 135 тисяч грн. У декларації за 2017 рік були допущені ті ж самі порушення", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК стверджують, що "Холодницький дуже добре знається на вимогах подання декларацій, оскільки особисто є процесуальним керівником у кримінальних справах, які розслідуються за фактами брехні в деклараціях. Тож ці порушення свідчать про нехтування законодавством".

10 червня КДКП відкрила дисциплінарне провадження щодо очільника САП. Перевірку Холодницького здійснюватиме член КДКП Валерій Архіпов. Вона триватиме протягом двох місяців і за потреби може бути продовжена ще на місяць. Порушення подання декларації карається - доганою, забороною підвищення або ж звільненням.

Водночас очільник САП пояснив УП, чому так вийшло і запевнив, що уже дав пояснення комісії.

Зокрема, щодо незадекларованих 25 тисяч, Холодницький пояснив, що продав свою стару машину за 375 тисяч, але отримав на руки 350, що і вказав у декларації. Різниця, за його словами, пішла на переоформлення.

Щодо коштів на рахунку, то Холодницький стверджує, що станом на 31 грудня на його рахунку було 200 тисяч, а згідно довідки банку 201,6 тисяч.

Щодо позик, очільник САП повідомив, що позичив другу 2 тисячі доларів у 2009 році, які той досі не повернув. У 2012 році він позичив ще 2 тисячі доларів іншому приятелю, які той теж не віддав.

Холодницький уже має догану від КДКП, а в 2017 році, як зазначає ЦПК, комісія виправдала його "бездіяльність". Керівник САП навмисно пропустив строк подачі до суду позову, про повернення державі газових родовищ, які належать компанії Миколи Злочевського - колишнього міністра екології часів Януковича. Через це держава втратила можливість повернути газові родовища.

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Українська правда
Теми: Холодницькийпрокуратура
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