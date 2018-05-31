Пішов у напад. Як Холодницький захищатиметься від Ситника з Луценком

Зовсім скоро вся країна стане свідком продовження шпигунської саги, пов’язаної з прослуховуванням керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Його очікують гарячі розбірки на засіданнях Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Наприкінці березня стало відомо, що Генпрокуратура спільно з НАБУ більше місяця прослуховувала кабінет керівника САП.

Як в класичних шпигунських історіях, "жучок" був захований у великому акваріумі в кабінеті Холодницького.

Згідно зі скаргами НАБУ та ГПУ, на записах зафіксовано як Холодницький начебто розголошував таємницю слідства, нецензурно лаявся на підопічних, тиснув на прокурорів та гальмував справи.

Генпрокурор Юрій Луценко та директор НАБУ Артем Ситник подали дві окремі скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Обидва просять комісію звільнити Холодницького з посади.

Керівник САП не збирається складати рук і готується захищатися.

10 травня він прийшов до комісії давати свої пояснення на звинувачення.

"Я надав пояснення і документи, що спростовують позицію скаржників – 16 сторінок, відповів по кожному пункту", – говорив у коментарі УП Холодницький.

Коли саме відбудеться наступне засідання КДКП і коли будуть готові фінальні висновки, наразі невідомо.

В розпорядженні "Української правди" опинилися деякі документи, якими володіють члени комісії. Це дві скарги НАБУ та ГПУ на Холодницького, а також письмові відповіді на них керівника САП.

Що отримала комісія

На руках членів КДКП є скарги за підписами Юрія Луценка і Артема Ситника.

Підписи хоч і різні, але обидва документи абсолютно ідентичні. Складається враження, що їх писали ледь не під копірку.

Єдиний момент, де вони відрізняються, хитро захований в проханнях до членів комісії.

Так, Луценко просить КДКП звільнити Холодницького з органів прокуратури. Натомість Ситник закликає комісію не лише звільнити керівника САП, але й відсторонити його до завершення дисциплінарного провадження.

Для відповіді Холодницькому знадобилося майже півтора місяці.

У письмових поясненнях Холодницький наполягає, що КДКП взагалі не має права розглядати питання про його звільнення, оскільки її повноваження поширюються лише на прокурорів ГПУ.

Він також переконує, що записи "жучків" не можуть бути доказом, оскільки отримані завдяки таємній діяльності, і згідно з КПК, їх дозволяється використовувати винятково у кримінальному провадженні.

Що всередині

У претензіях НАБУ та ГПУ описано п’ять епізодів порушень Холодницького. На кожне з них керівник САП підготував розлоге пояснення.

Перший епізод стосується розслідування щодо помічника лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка Олександра Богачова. НАБУ підозрює, що Богачов у змові з мером Вишневого Іллею Дідковим намагалися дати хабаря в.о. міністру охорони здоров’я Уляні Супрун у вигляді однокімнатної квартири в житловому комплексі "Акварелі-2" у Вишневому.

Згідно з документами, керівник САП попередив у цій справі – забудовника "Акварелі-2" Сергія Кафтю, який проходить у провадженні в якості свідка, про можливі обшуки і розголосив йому деталі кримінального провадження.

У скаргах вказано, що Холодницький консультував, як йому потрібно відповідати на допитах і підбурював давати неправдиві свідчення.

Через це Кафтя нібито приховав, що мер Вишневого вимагав у нього нерухомість.

В цьому ж епізоді згадується, як Холодницький принижував своїх підлеглих, коли дізнався, що прокурори без його відома погодили обшуки в офісі забудовника.

ГПУ та НАБУ звинувачують Холодницького у блокуванні притягнення до відповідальності винних осіб.

У своїх поясненнях керівник САП пригадує, як в середині лютого цього року йому телефонувала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, що він не підписав підозру за її заявою.

Він стверджує, що перед цим на нарадах САП його підлеглі висловлювалися про відсутність у діях помічника Ляшка та мера Вишневого обов’язкових елементів складу злочину.

"Основним проблемним питанням було те, що квартира, яка пропонувалася як неправомірна вигода, не належала фігурантам справи, а фактично належала забудовнику – Кафті", – пише Холодницький.

За його словами, після цього в САП відбулася нарада детективів НАБУ з прокурорами Романом Симківим, Володимиром Кривенком та Холодницьким. На ній керівник САП обурювався через витік інформації до Супрун. Він повідомив, що знайомий із забудовником і це допоможе "встановити психологічний контакт", щоб отримати правдиві покази.

Згідно з поясненнями, 1 березня Кафтя приїхав до кабінету Холодницького. У присутності прокурора Симківа керівник САП запитував забудовника, чи мер Вишневого звертався до нього щодо квартири Супрун. Кафтя факт звернення заперечив.

Читайте також Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні Назар Холодницький: Хтось хоче, щоб я швидко звільнив місце Акваріумна справа Холодницького – чи витягне прокурорська комісія "велику рибу"

3 березня Крикун-Труш привіз до САП чотири клопотання про проведення обшуків і повідомив про це прокурора Симківа, якого не було на робочому місці. Симків тоді попросив іншого прокурора – Ігоря Гарванка, щоб той вивчив ці клопотання.

Холодницький стверджує, що Симків не уточнив у детектива, чи в документах вказані ті самі місця обшуків, про які домовлялися на нараді. Тож прокурор Гарванко просто погодив усі клопотання НАБУ.

Через кілька днів забудовник поскаржився Холодницькому, що детективи НАБУ тиснуть на нього, щоб він дав вигідні їм покази.

У результаті керівник САП викликав до себе Симківа. Тоді ж Холодницький дізнався від прокурора, що НАБУ збирається обшукувати приміщення, які належать Кафті.

"З метою попередження незаконного впливу на Кафтю мною було прийнято рішення про те, що питання щодо необхідності обшуку в Кафті було вирішено доопрацювати", – пише Холодницький.

Керівник САП стверджує, що нічого зайвого свідку не розголосив, бо як прокурор сам вирішує, яку інформацію і кому можна розкривати. За його словами, на допитах прокурори і судді заперечували інформацію про тиск з боку Холодницького.

Епізод 2

Другий епізод стосується розслідування трьох кримінальних провадженнь, де фігурує народний депутат фракції "Народний фронт" Георгій Логвинський.

Згідно з документами ГПУ і НАБУ, в лютому цього року Логвинський зустрічався з Холодницьким у його кабінеті та цікавився своїми провадженнями.

Той переконував нардепа, що "контролює ситуацію" і сказав, що в разі чого попередить Логвинського про подальші слідчі дії.

Далі в скаргах зазначено, що Холодницький вказав слідчому прокурору Сергію Козачині завершити слідчі дії щодо Логвинського, "використовуючи тези про небажання сваритися з європейськими та американськими партнерами і єврейським лобі".

Таким чином Луценко та Ситник звинувачують керівника САП у незаконному втручанні в роботу іншого прокурора.

У відповідь Холодницький переконує, що за весь час розслідування жодної причетності Логвинського до правопорушень так і не було встановлено.

Керівник САП запевняє, що під час досудового розслідування прокурори погоджували з НАБУ клопотання на проведення необхідних слідчих дій стосовно декількох адвокатів, та родини Логвинського.

Холодницький знову наполягає, що не розголошував зайвої інформації свідку і не втручався у діяльність прокурора. Це під час допиту начебто підтвердив слідчий прокурор Козачина.

Епізод 3

Наступний епізод стосується двох проваджень, де фігурує бізнесмен Олег Бахматюк.

Це справа щодо надання НБУ стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк", та провадження стосовно зловживання чиновників ДФС, завдяки чому холдинг "Авангард" отримав більше 1 млрд гривень відшкодувань ПДВ.

Згідно з претензіями ГПУ та НАБУ, 5 березня керівник антикорупційної прокуратури зібрав нараду слідчих прокурорів у справах Бахматюка. На ній він у грубій манері дав вказівку змінити підслідність цих проваджень, щоб їх розслідував будь-який інший орган.

Наступного дня на спільній нараді детективів з прокурорами САП у справах Бахматюка домовилися спланувати подальші спільні дії за результатами податкових перевірок. Але буквально за день після цього Холодницький передав згадані справи до Нацполіції.

Натомість керівник САП стверджує, що в першому провадженні щодо кредів "ВіЕйБі Банк" відбулися дві оперативні наради.

І саме за їх результатами Холодницький передав провадження за підслідністю до Головного слідчого управління Нацполіції.

Далі керівник САП згадує провадження щодо холдингу "Авангард".

Він запевняє, що результати розслідування були безперспективними.

"Вагомого прогресу у майже дворічному розслідуванні не досягнуто, а можливість доведення вини посадових осіб ДФС фактично вичерпано", – пише керівник САП про нараду.

Після цього він, як прокурор провадження, визначив підслідність за Нацполіцією.

Холодницький наголошує, що генеральний прокурор, своєю постановою від 27 квітня залишив рішення керівника САП у силі.

Він запевняє, що звинувачення у неналежному виконанні службових обов’язків безпідставні. "Це нічим не підтверджується, оскільки всі провадження розслідувалися більше року, детективам надавалася повна свобода у зборі доказів", – скаржиться він.

Епізод 4

У четвертому епізоді йдеться про справу, де фігурує екс-голова і нинішня членкиня НАЗК Наталія Корчак. НАБУ підозрює, що вона приховала купівлю автівки Skoda, і не внесла його у свою декларацію.

У скаргах вказано, що в лютому детективи надіслали на email начальника управління процесуального керівництва САП Андрія Довганя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у приватному готелі. Йдеться про готель у селі Шешори Івано-Франківської області, де зупинялася Корчак. З цими документами Довгань пішов до Холодницького і нібито говорив, що НАБУшники правильно задокументували факт використання незадекларованого авто.

"Холодницький у грубій формі з використанням ненормативної лексики перебив Довганя та запитав, чому він не займається оформленням протоколів заслуховування криміналних проваджень НАБУ", – стверджується в скаргах.

Згодом папери детективам не погодили та повернули назад.

На це Холодницький пише, що коли Довгань доповів про клопотання НАБУ, то говорив, що в них не дотримані вимоги КПК. Холодницький переконує, що детективи не зазначили, у кого саме мали вилучатися документи. Більше того, представники НАБУ просили суд розглянути клопотання без виклику осіб, у яких планувалися вилучення.

Він додає, що наступного дня документи були повернуті НАБУ з роз’ясненнями.

"Не допустив неналежне виконання службових обов’язків... Абсолютно не можу зрозуміти, з яких моїх вчинків генеральний прокурор та директор НАБ України прийняли таке рішення… Детективи, не погодившись з моїм рішенням, могли оскаржити його в установленому порядку, однак не оскаржували їх", – обурюється керівник САП.

Епізод 5

Останній епізод присвячений розслідуванню щодо мера Одеси Геннадія Труханова. НАБУ підозрює його у заволодінні коштами міського бюджету в особливо великих розмірах.

Як запевняють Луценко та Ситник, 7 лютого Холодницький у розмові зі своїм заступником Володимиром Кривенком говорив, що активних слідчих дії у цьому провадженні проводити не варто.

"Незважаючи на запевнення Кривенка у достатності доказів для повідомлення Труханову про підозру, (Холодницький – ред.) надав останньому вказівку щодо непритягнення Труханова до кримінальної відповідальності та спотворення змісту процесуальних документів", – говориться у скаргах.

Там також вказано, що після затримання Труханова Холодницький вимагав якнайшвидше оформити всі процесуальні документи, щоб поспіхом обрати йому міру запобіжного заходу.

Стосовно претензії щодо справи Труханова, керівник САП досить категоричний.

Він завіряє, що погодив підозру меру Одеси і його спільникам ще в грудні минулого року. Її мали вручити при затриманні 19 грудня, якби Труханов перебував в Україні.

Холодницький також уточнює, що знав про переміщення мера Одеси виключно зі ЗМІ.

"Нагадую пану Ситнику та його прихильникам, що за переміщенням Труханова та Вугельмана слідкувала уся держава та небайдужі до цієї справи люди, оскільки про їх відрядження та відпустки повідомлялося чи не всіма засобами масової інформації", – пише керівник САП.

У підсумку Холодницький гостро переходить на персоналії.

"Про які йдеться вказівки щодо спотворення процесуальних документів, невчинених активних слідчих дій чи неприйняття процесуальних рішень, напевно слід запитати у самого Ситника", – резюмує він.

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Ще в березні співрозмовники в ГПУ та НАБУ запевняли УП, що Холодницький точно не уникне звільнення. Питання полягало лише в одному: це буде дуже гучна або тиха відставка.

Тепер впевненості в їх словах менше. Навіть генпрокурор Луценко визнав, що в кейсі Холодницького є лише дисциплінарні порушення, але криміналом не пахне.

Схоже, що керівник САП налаштований битися до останнього. А це означає, що на засіданнях КДКП справді буде "весело".

Якщо Холодницький доведе свою правоту, Ситник опиниться в досить незручній ситуації. Йому доведеться шукати спільну мову з тим, кого він намагався позбутися. Тоді вже скарги будуть зайвими.