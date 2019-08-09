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Україна і США обговорюють нові поставки "Джавелінів"

П'ятниця, 9 серпня 2019, 14:33

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, сказані на зустрічі з журналістами в Києві 9 серпня

Україна і Сполучені Штати узгоджують умови додаткових поставок протитанкових ракетних комплексів Javelin для потреб української армії.

Пряма мова: "Ми готові продати це озброєння Україні. Два уряди узгоджують умови".

Деталі: Раніше Тейлор заявляв, що Україна звернулася до Сполучених Штатів з проханням продати їй більше комплексів Javelin.

За словами посла, Україна хотіла б придбати нові "Джавеліни" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст заявляв, що Америка повинна посилити підтримку Києва, зокрема, розглянути можливість надання більшої кількості систем Javelin.

Передісторія:

  • Ще в березні спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших поставок Україні летальної зброї.
  • 1 березня 2018 року Держдеп США схвалив , а пізніше і поставив Україні "Джавелінів" на суму $47 мільйонів.
  • "Джавелін" (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

Теми: зброяСШАУкраїна
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