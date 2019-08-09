Україна і США обговорюють нові поставки "Джавелінів"

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, сказані на зустрічі з журналістами в Києві 9 серпня

Україна і Сполучені Штати узгоджують умови додаткових поставок протитанкових ракетних комплексів Javelin для потреб української армії.

Пряма мова: "Ми готові продати це озброєння Україні. Два уряди узгоджують умови".

Деталі: Раніше Тейлор заявляв, що Україна звернулася до Сполучених Штатів з проханням продати їй більше комплексів Javelin.

За словами посла, Україна хотіла б придбати нові "Джавеліни" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст заявляв, що Америка повинна посилити підтримку Києва, зокрема, розглянути можливість надання більшої кількості систем Javelin.

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