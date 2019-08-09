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Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

П'ятниця, 9 серпня 2019, 15:01
Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня.

Таке рішення було прийняте на засіданні підготовчої групи з числа новообраних депутатів 9 серпня.

"Рішення прийняте. Урочисте засідання відбудеться 29 серпня", - сказав головуючий на засіданні, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.   

Пропозицію про 29 серпня вніс Разумков. 

Представник "Європейської солідарності" Артур Герасимов пропонував провести перше засідання 3 вересня, а Сергій Льовочкін від "Опозиційної платформи – За життя" виступав за 20 серпня.

Також озвучувалася пропозиція про 27 серпня, однак Разумков пояснив, що за законом, депутати мають не менше 20 днів після опублікування результатів виборів на узгодження всіх позицій. Оскільки прізвища новообраних нардепів були опубліковані 7 серпня, то "до дати 27 серпня можуть бути питання, бо це рівно плюс 20 днів".  Щоб не виникло жодних колізій, "Слуга народу" пропонувала 29 серпня.

Разумков ставив на голосування усі пропозиції у порядку їх надходження.

Дату 29 серпня підтримали більшість присутніх. 

Організаційними питаннями підготовки урочистого засідання будуть займатися дві підгрупи (11 осіб і 6 осіб). Рішення ж будуть приймати на загальних зборах підготовчої групи.

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.  
  •  7 серпня у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували список прізвищ нардепів, обраних по загальнодержавному округу та в одномандатних 198 округах. У переліку немає переможця по округу №210 на Чернігівщині. У ЦВК пояснюють, що результати по цій ОВК оскаржуються в суді. Прізвище переможця надрукують окремо.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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