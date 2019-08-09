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"Слуга народу" не хоче поступитись керівництвом комітету навіть генералу Забродському

П'ятниця, 9 серпня 2019, 16:40
Слуга народу не хоче поступитись керівництвом комітету навіть генералу Забродському

Джерело: голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков

"Слуга народу" буде відстоювати своїх представників на ключових позиціях у комітетах Верховної Ради і не збирається поступатися керівним місцем у комітеті нацбезпеки навіть командувачу десантно-штурмових військ ЗСУ Михайлу Забродському.

Пряма мова: "У нас є достатня кількість людей, які пройшли фронт, є і герої України. Я думаю, що в кожній політичній силі, є люди, які могли б претендувати на цю посаду.

Я буду прикладати максимум зусиль, щоб наші колеги відстоювали інтереси держави в комітетах".

Раніше на засіданні підготовчої депутатської групи делегати від "Європейської солідарності" запропонували кандидатуру Забродського на керівну посаду в комітеті нацбезпеки, однак Разумков відповів, що "Слуга народу" має своїх експертів і попросив поки закрити цю тему. 

Зранку партія "Голос" повідомляла, що під час засідання підготовчої групи пропонуватиме своїх депутатів на деякі керівні місця в комітеті, однак Разумков заявив на брифінгу, що "Слуга народу" має своїх достойних кандидатів і буде відстоювати свої кандидатури.

За даними УП, "Слуга народу" висуватиме на голову комітету нацбезпеки Олександра Завітневича. Він директор ТОВ "Смілянський Ливарний Завод". Завітневич чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

Разумков в інтерв'ю "BBC News Україна" запевнив, що Завіткевич має стосунок до нацбезпеки країни, але не уточнив, який саме.

За регламентом представник однієї партії може претендувати на одну з керівних посад у комітетах ВР

Передісторія:

  • Забродський №4 у списку "Європейської солідарності".
  • Генерал-лейтенант, навчався у Росії. У 90-х п'ять років служив за контрактом у ЗС Російської Федерації. Потім повернувся в Україну. Пройшов шлях від комадира взводу 95 аеромобільної бригади до командира усієї бригади.
  • Командував українським контингентом у Косово.
  • Після початку російської збройної агресії Забродського і 95 бригаду залучили до АТО на Донбасі.
  • Забродський командував відомим рейдом 95-ої бригади влітку 2014-го, коли українські підрозділи пройшли в тилу ворога від Слов'янська до Маріуполя та назад через Луганськ.
  • У 2015 році був призначений командувачем десантно-штурмових військ. А восени 2017-го став командувачем сил АТО на Донбасі.

Знати більше: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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