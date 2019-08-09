"Слуга народу" готова віддати опозиції 3 посади в Раді – джерела

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу", "Голосі" та "Європейській солідарності"

Партія "Слуга народу", яка у Верховні Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію, готова віддати опозиції три посади.

Деталі: Опозиціонер може стати заступником голови парламенту. Також представники інших партій можуть очолити комісію з приватизації та новий комітет з прав людини та реінтеграції, в який "Слуга народу" пропонує трансформувати комітет з прав людини.

Наразі партії "Європейська солідарність" попереднього президента Петра Порошенка та "Голос" співака Святослава Вакарчука відмовляються від позиції віце-спікера Ради.

Чому це важливо: Комітети Верховної Ради відповідають за розробку профільних законопроектів, надають висновки і пропозиції до них, доопрацьовують проекти. Саме за погодженням комітету законопроект виносять на голосування.

Що було раніше: 9 серпня на засіданні підготовчої групи з числа новообраних депутатів було ухвалене рішення провести перше урочисте засідання Верховної Ради 29 серпня.

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