"Слуга народу" готова віддати опозиції 3 посади в Раді – джерела

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 17:37

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу", "Голосі" та "Європейській солідарності"

Партія "Слуга народу", яка у Верховні Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію, готова віддати опозиції три посади.

Деталі: Опозиціонер може стати заступником голови парламенту. Також представники інших партій можуть очолити комісію з приватизації та новий комітет з прав людини та реінтеграції, в який "Слуга народу" пропонує трансформувати комітет з прав людини.

Наразі партії "Європейська солідарність" попереднього президента Петра Порошенка та "Голос" співака Святослава Вакарчука відмовляються від позиції віце-спікера Ради.

Чому це важливо: Комітети Верховної Ради відповідають за розробку профільних законопроектів, надають висновки і пропозиції до них, доопрацьовують проекти. Саме за погодженням комітету законопроект виносять на голосування.

Що було раніше: 9 серпня на засіданні підготовчої групи з числа новообраних депутатів було ухвалене рішення провести перше урочисте засідання Верховної Ради 29 серпня.

Знати більше: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

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Передісторія:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.  
  •  7 серпня у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували список прізвищ нардепів, обраних по загальнодержавному округу та в одномандатних 198 округах. У переліку немає переможця по округу №210 на Чернігівщині. У ЦВК пояснюють, що результати по цій ОВК оскаржуються в суді. Прізвище переможця надрукують окремо.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада Слуга народу


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