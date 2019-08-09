Зеленський готовий створювати кримськотатарську автономію – Джемілєв

8563 перегляди
П'ятниця, 9 серпня 2019, 19:17

Джерело: ATR 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі 9 серпня з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим висловив готовність скликати конституційну комісію і внести до Верховної Ради законопроект про створення кримськотатарської автономії.

Пряма мова Джемілєва: "Ми повідомили (президенту – ред.), що робоча група закінчила роботу, і справа за тим, щоб подати (законопроект – ред.) до Верховної Ради. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе свою точку зору донести – за винятком деяких груп, які є в "Слузі народу", – то буде так, як скаже президент". 

Раніше Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу й обговорив з ними координацію зусиль із деокупації та реінтеграції анексованого півострова. 

На зустрічі були постпред президента в АР Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і делегат Курултаю Рустем Умеров.

Передісторія: 

  • Чубаров неодноразово, в липні 2016 і січні 2017, закликав екс-президента Петра Порошенка та уряд скликати конституційну комісію для роботи по внесенню змін до розділу 10 Конституції. 
  • 11 травня 2017 року Конституційна комісія створила робочу групу, яка мала напрацювати пропозиції змін і доповнень до Конституції щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. 
  • 16 грудня 2018 року Порошенко заявляв, що готовий внести в Раду пропозицію про поправки до Конституції щодо кримськотатарської автономії. 
  • Він повідомив, що звернувся з проханням скликати конституційну комісію, щоб підготувати такий варіант законопроекту, який матиме шанс на проходження. 
  • 7 серпня 2019 року Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової політики. У ній робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолив постпред президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: кримські татари Зеленський Джемілєв


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський з представниками кримських татар поговорили про долю Криму 9 серпня 2019, 14:56
Дочка кримського політв'язня – Зеленському: Вимагаю врятувати батька 7 серпня 2019, 18:31
Зеленський у Туреччині заявив про спрощення відвідин окупованого Криму 7 серпня 2019, 15:41
Усі новини
Головні новини
Рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років
Під Києвом чоловік отримав 7 вогнепальних – підозрюваних затримали
Стрілець із Ель-Пасо зізнався, що "цілився" у мексиканців
Підозрюваному у "Роттердамі+" обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори
Усі новини
Досвід

Як я провів місяць на Антарктиді

тест

Наскільки добре ви знаєте котів?

пояснює Супрун

Чи викликають негативні емоції рак?