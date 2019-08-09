Зеленський готовий створювати кримськотатарську автономію – Джемілєв
Джерело: ATR
Президент Володимир Зеленський на зустрічі 9 серпня з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим висловив готовність скликати конституційну комісію і внести до Верховної Ради законопроект про створення кримськотатарської автономії.
Пряма мова Джемілєва: "Ми повідомили (президенту – ред.), що робоча група закінчила роботу, і справа за тим, щоб подати (законопроект – ред.) до Верховної Ради. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе свою точку зору донести – за винятком деяких груп, які є в "Слузі народу", – то буде так, як скаже президент".
Раніше Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу й обговорив з ними координацію зусиль із деокупації та реінтеграції анексованого півострова.
На зустрічі були постпред президента в АР Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і делегат Курултаю Рустем Умеров.
Передісторія:
- Чубаров неодноразово, в липні 2016 і січні 2017, закликав екс-президента Петра Порошенка та уряд скликати конституційну комісію для роботи по внесенню змін до розділу 10 Конституції.
- 11 травня 2017 року Конституційна комісія створила робочу групу, яка мала напрацювати пропозиції змін і доповнень до Конституції щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
- 16 грудня 2018 року Порошенко заявляв, що готовий внести в Раду пропозицію про поправки до Конституції щодо кримськотатарської автономії.
- Він повідомив, що звернувся з проханням скликати конституційну комісію, щоб підготувати такий варіант законопроекту, який матиме шанс на проходження.
- 7 серпня 2019 року Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової політики. У ній робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолив постпред президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.