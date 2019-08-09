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Зеленський готовий створювати кримськотатарську автономію – Джемілєв

П'ятниця, 9 серпня 2019, 19:17

Джерело: ATR 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі 9 серпня з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим висловив готовність скликати конституційну комісію і внести до Верховної Ради законопроект про створення кримськотатарської автономії.

Пряма мова Джемілєва: "Ми повідомили (президенту – ред.), що робоча група закінчила роботу, і справа за тим, щоб подати (законопроект – ред.) до Верховної Ради. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе свою точку зору донести – за винятком деяких груп, які є в "Слузі народу", – то буде так, як скаже президент". 

Раніше Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу й обговорив з ними координацію зусиль із деокупації та реінтеграції анексованого півострова. 

На зустрічі були постпред президента в АР Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і делегат Курултаю Рустем Умеров.

Передісторія: 

  • Чубаров неодноразово, в липні 2016 і січні 2017, закликав екс-президента Петра Порошенка та уряд скликати конституційну комісію для роботи по внесенню змін до розділу 10 Конституції. 
  • 11 травня 2017 року Конституційна комісія створила робочу групу, яка мала напрацювати пропозиції змін і доповнень до Конституції щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. 
  • 16 грудня 2018 року Порошенко заявляв, що готовий внести в Раду пропозицію про поправки до Конституції щодо кримськотатарської автономії. 
  • Він повідомив, що звернувся з проханням скликати конституційну комісію, щоб підготувати такий варіант законопроекту, який матиме шанс на проходження. 
  • 7 серпня 2019 року Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової політики. У ній робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолив постпред президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариЗеленськийДжемілєв
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