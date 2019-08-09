Джерело: ATR

Президент Володимир Зеленський на зустрічі 9 серпня з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим висловив готовність скликати конституційну комісію і внести до Верховної Ради законопроект про створення кримськотатарської автономії.

Пряма мова Джемілєва: "Ми повідомили (президенту – ред.), що робоча група закінчила роботу, і справа за тим, щоб подати (законопроект – ред.) до Верховної Ради. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе свою точку зору донести – за винятком деяких груп, які є в "Слузі народу", – то буде так, як скаже президент".

Раніше Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу й обговорив з ними координацію зусиль із деокупації та реінтеграції анексованого півострова.

На зустрічі були постпред президента в АР Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і делегат Курултаю Рустем Умеров.

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