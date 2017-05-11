Конституційна комісія створила групу для роботи з питань Криму

Конституційна комісія створила робочу групу з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України стосовно Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Можна лише побажати приступити робочій групі до роботи 22 травня о 10 годині ранку в залі засідань Києво-Могилянської академії", - заявив після позитивного голосування щодо складу групи головуючий на засіданні, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, заступник голови Конституційної комісії Володимир Буткевич.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу та народні депутати підготували пропозиції для Конституційної комісії щодо статусу Автономної Республіки Крим.

У червні минулого року лідер Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Рефат Чубаров закликав президента й уряд скликати конституційну комісію для роботи з внесення змін до розділу 10 Конституції України.

Як відомо, Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму.

Росія відмовилася виконувати рішення суду.