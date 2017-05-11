Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Конституційна комісія створила групу для роботи з питань Криму

Четвер, 11 травня 2017, 14:05

Конституційна комісія створила робочу групу з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України стосовно Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Можна лише побажати приступити робочій групі до роботи 22 травня о 10 годині ранку в залі засідань Києво-Могилянської академії", - заявив після позитивного голосування щодо складу групи головуючий на засіданні, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, заступник голови Конституційної комісії Володимир Буткевич.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу та народні депутати підготували пропозиції для Конституційної комісії щодо статусу Автономної Республіки Крим.

У червні минулого року лідер Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Рефат Чубаров закликав президента й уряд скликати конституційну комісію для роботи з внесення змін до розділу 10 Конституції України.

Як відомо, Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму.

Росія відмовилася виконувати рішення суду.

Теми: Кримкримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Крим
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: