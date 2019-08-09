Трамп вважає, що Зеленський домовиться з Путіним
Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський зможе досягти домовленості з російським колегою Владіміром Путіним.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
Президент США назвав Володимира Зеленського "дуже раціональною людиною", і висловив думку, що він домовиться з Путіним.
"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому. Ми з нетерпінням очікуємо на зустріч із ним. Його вже запросили до Білого дому, і він хоче приїхати. Я думаю, що він приїде. Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні. І думаю, що він приїде дуже скоро", - відзначив Трамп.
Нагадаємо:
- У червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом.
- 9 вересня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив про підготовку офіційного візиту Зеленського до США. За його словами, дата офіційного візиту ще не визначена, але Володимир Зеленський і Дональд Трамп зможуть поспілкуватися у Варшаві та Нью-Йорку.
- 1 вересня лідери багатьох країн, в тому числі президенти України та США, приїдуть до Польщі на заходи у зв’язку з 80-річчям початку Другої світової війни.
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