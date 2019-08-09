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Трамп вважає, що Зеленський домовиться з Путіним

П'ятниця, 9 серпня 2019, 19:28
Трамп вважає, що Зеленський домовиться з Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський зможе досягти домовленості з російським колегою Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Президент США назвав Володимира Зеленського "дуже раціональною людиною", і висловив думку, що він домовиться з Путіним.

"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому. Ми з нетерпінням очікуємо на зустріч із ним. Його вже запросили до Білого дому, і він хоче приїхати. Я думаю, що він приїде. Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні. І думаю, що він приїде дуже скоро", - відзначив Трамп.

Нагадаємо:

  • У червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом.
  • 9 вересня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив про підготовку офіційного візиту Зеленського до США. За його словами, дата офіційного візиту ще не визначена, але Володимир Зеленський і Дональд Трамп зможуть поспілкуватися у Варшаві та Нью-Йорку.
  • 1 вересня лідери багатьох країн, в тому числі президенти України та США, приїдуть до Польщі на заходи у зв’язку з 80-річчям початку Другої світової війни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампЗеленськийПутін
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