Трамп вважає, що Зеленський домовиться з Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський зможе досягти домовленості з російським колегою Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Президент США назвав Володимира Зеленського "дуже раціональною людиною", і висловив думку, що він домовиться з Путіним.

"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому. Ми з нетерпінням очікуємо на зустріч із ним. Його вже запросили до Білого дому, і він хоче приїхати. Я думаю, що він приїде. Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні. І думаю, що він приїде дуже скоро", - відзначив Трамп.

Нагадаємо: