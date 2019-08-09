Підозрюваному у "Роттердамі+" обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори
Джерело: повідомлення "Центру протидії корупції"
Суд дозволив вийти з-під варти під заставу у 2 мільйони гривень одному із підозрюваних у справі "Роттердам+", колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокімову.
Деталі: Запобіжний захід Євдокімову обирав Солом’янський райсуд Києва.
Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень, хоча його підозрюють у збитках на 18,87 мільярдів.
Що було раніше: Прокурори просили призначити Євдокімову заставу у 50 млн гривень.
Передісторія:
- 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".
- Правоохоронці вважають, що дії зловмисників завдали країні і громадянам понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.
- Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.
- Детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.
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