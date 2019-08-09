Підозрюваному у "Роттердамі+" обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори

Джерело: повідомлення "Центру протидії корупції"

Суд дозволив вийти з-під варти під заставу у 2 мільйони гривень одному із підозрюваних у справі "Роттердам+", колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокімову.

Деталі: Запобіжний захід Євдокімову обирав Солом’янський райсуд Києва.

Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень, хоча його підозрюють у збитках на 18,87 мільярдів.

Що було раніше: Прокурори просили призначити Євдокімову заставу у 50 млн гривень.

Передісторія: