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Прокурори просять 50 млн застави за підозрюваного у справі "Ротердам+"

П'ятниця, 9 серпня 2019, 12:27
Володимир Євдокімов
фото: oilreview.kiev.ua

Джерело: очільник САП Назар Холодницький, директор НАБУ Артем Ситник

Одного із підозрюваних у справі "Роттердам+" затримали 8 серпня – це колишній член НКРЕКП Володимир Євдокімов, наразі Солом’янський суд обирає йому запобіжний захід. Прокурори просять заставу у 50 млн гривень.

Пряма мова Холодницький: "Одного підозрюваного було вчора затримано. Зараз триває судове засідання у Солом’янському суді по обранню запобіжного заходу. Там заставу ми просимо 50 мільйонів гривень. Це член НКРЕКП.

По іншим фігурантам, яких не затримали, через те що вони перебувають поза межами України, щодо них розпочато кримінальний процес, тобто їм оголошено підозри, їх викликано до детективів у віторок, середу та в різні дати і, в випадку їхньої неявки, будуть вживатися заходи для їхнього розшуку".

Пряма мова Ситник: "Деякі фігуранти уже більше 7 місяців перебувають за межами України, але при цьому активно пишуть у Facebook, тому ми їх запрошуємо до співпраці. Приїжджати і проводити процесуальні дії, а не медійні".

Деталі: У САП УП уточнили, що йдеться про директора ДП "Оператор ринку" колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова

Ситник попросив фігурантів справи, яким склали підозри, не лише активно захищати себе у Facebook, але й повернутися в Україну і співпрацювати з детективами.

Холодницький додав, що прокурори "з нетерпінням очікують позиції сторони захисту".

Передісторія: 

  • 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".
  • Правоохоронці вважають, що дії зловмисників завдали країні і громадянам понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.
  • Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.
  • Детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХолодницькийАхметоввугіллясуд
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