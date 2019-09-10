Трамп готовий долучитись до перемовин щодо миру в Україні

Джерело: Українська служба Голосу Америки

Президент США Дональд Трамп заявив про готовніть долучитись до перегорів у "нормандському форматі" щодо миру в Україні.

Деталі: 10 вересня у Вашингтоні журналісти поставили запитання Трампу про ймовірність залучення США до переговорів у "нормандському форматі" з приводу встановлення миру в Україні за участі України, Росії, Франції та Німеччини.

Дослівно: "Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією та Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія".

Що було раніше:

Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".

Передісторія: