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Трамп готовий долучитись до перемовин щодо миру в Україні

Вівторок, 10 вересня 2019, 01:02
Трамп готовий долучитись до перемовин щодо миру в Україні

Джерело: Українська служба Голосу Америки

Президент США Дональд Трамп заявив про готовніть долучитись до перегорів у "нормандському форматі" щодо миру в Україні. 

Деталі: 10 вересня у Вашингтоні журналісти поставили запитання Трампу про ймовірність залучення США до переговорів у "нормандському форматі" з приводу встановлення миру в Україні за участі України, Росії, Франції та Німеччини.

Дослівно: "Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією та Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія".

Що було раніше:

  • Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".

Передісторія:

  • Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", який, можливо,  відбудеться вже у вересні.
  • Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.
  • США не беруть участі в переговорах у нормандському форматі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАЗеленський
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