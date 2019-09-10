Трамп готовий долучитись до перемовин щодо миру в Україні
Джерело: Українська служба Голосу Америки
Президент США Дональд Трамп заявив про готовніть долучитись до перегорів у "нормандському форматі" щодо миру в Україні.
Деталі: 10 вересня у Вашингтоні журналісти поставили запитання Трампу про ймовірність залучення США до переговорів у "нормандському форматі" з приводу встановлення миру в Україні за участі України, Росії, Франції та Німеччини.
Дослівно: "Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією та Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія".
Що було раніше:
- Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".
Передісторія:
- Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", який, можливо, відбудеться вже у вересні.
- Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.
- США не беруть участі в переговорах у нормандському форматі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua