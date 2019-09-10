Трамп готов присоединиться к переговорам относительно мира в Украине

Источник: Украинская служба Голоса Америки

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам в "нормандском формате" относительно мира в Украине.

Детали: 10 сентября в Вашингтоне журналисты задали вопрос Трампу о вероятности привлечения США к переговорам в "нормандском формате" относительно установления мира в Украине с участием Украины, России, Франции и Германии.

Дословно: "Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялся очень и очень положительное событие ".

Что было ранее:

Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".

Предыстория: