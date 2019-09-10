Трамп готов присоединиться к переговорам относительно мира в Украине
Источник: Украинская служба Голоса Америки
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам в "нормандском формате" относительно мира в Украине.
Детали: 10 сентября в Вашингтоне журналисты задали вопрос Трампу о вероятности привлечения США к переговорам в "нормандском формате" относительно установления мира в Украине с участием Украины, России, Франции и Германии.
Дословно: "Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялся очень и очень положительное событие ".
Что было ранее:
Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".
Предыстория:
- Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки", который, возможно, состоится уже в сентябре.
- Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.
- США не участвуют в переговорах в нормандском формате.
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