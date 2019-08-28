Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США у "нормандському форматі"

Джерело: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном зазначив, що Україна була б рада, якби США долучилися до переговорів у "нормандському форматі".

Дослівно: "Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату".

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