Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США у "нормандському форматі"
Середа, 28 серпня 2019, 15:57
Джерело: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном зазначив, що Україна була б рада, якби США долучилися до переговорів у "нормандському форматі".
Дослівно: "Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату".
Передісторія:
- Радник президента США з питань безпеки Джон Болтон вважає, що обрання президентом України Володимира Зеленського створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на сході України.
- У неділю Меркель повідомила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом у Парижі.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив опрацювання можливості проведення саміту, однак заявив, що про терміни говорити передчасно.
- Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.
Українська правда