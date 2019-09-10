Напад на поліцейських у Житомирі: затримали одного з організаторів

Джерело: сайт Національної поліції.

Глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що в Житомирі затримано одного з нападників на поліцейських групи безпеки Управління охорони й нині слідчі його допитують.

Пряма мова: "Хочу доповісти суспільству, що один із організаторів уже затриманий. Саме зараз слідчий проводить допит підозрюваного. Кримінальна поліція Житомирщини знаходиться у п’яти регіонах нашої держави одночасно, намагаючись швидко та ефективно затримати іншого співучасника цього злочинного угруповання".

Князєв додав, що причетність затриманого до ще кількох аналогічних правопорушень встановлена. Поліцейські вилучили також вогнепальну зброю нападників.





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