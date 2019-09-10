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Напад на поліцейських у Житомирі: затримали одного з організаторів

Вівторок, 10 вересня 2019, 12:30

Джерело: сайт Національної поліції

Глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що в Житомирі затримано одного з нападників на поліцейських групи безпеки Управління охорони й нині слідчі його допитують. 

Пряма мова: "Хочу доповісти суспільству, що один із організаторів уже затриманий. Саме зараз слідчий проводить допит підозрюваного. Кримінальна поліція Житомирщини знаходиться у п’яти регіонах нашої держави одночасно, намагаючись швидко та ефективно затримати іншого співучасника цього злочинного угруповання".

 

Князєв додав, що причетність затриманого до ще кількох аналогічних правопорушень встановлена. Поліцейські вилучили також вогнепальну зброю нападників. 

 

Передісторія:

  • 9 вересня у Житомирі під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля озброєна група невідомих напала на поліцейських групи фізичної безпеки УПО у Волинській області. 
  • Правоохоронець встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля. 
  • Під час стрілянини один із поліцейських групи був поранений у ногу. Його життя у безпеці.
  • Нападники з місця події зникли на автомобілі, на території регіону введений план "Сирена".

Українська правда

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Теми: поліціянападКнязєв Сергій
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