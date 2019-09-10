Нападение на полицейских в Житомире: задержали одного из организаторов

Источник: сайт Национальной полиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Житомире задержан один из нападавших на полицейских группы безопасности Управления охраны и сейчас следователи его допрашивают.

Прямая речь: "Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирщины находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого соучастника этой преступной группировки".

Князев добавил, что причастность задержанного к еще нескольким аналогичным правонарушениям установлена. Полицейские изъяли также огнестрельное оружие нападавших.

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