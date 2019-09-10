Нападение на полицейских в Житомире: задержали одного из организаторов
Источник: сайт Национальной полиции.
Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Житомире задержан один из нападавших на полицейских группы безопасности Управления охраны и сейчас следователи его допрашивают.
Прямая речь: "Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирщины находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого соучастника этой преступной группировки".
Князев добавил, что причастность задержанного к еще нескольким аналогичным правонарушениям установлена. Полицейские изъяли также огнестрельное оружие нападавших.
Предыстория:
- 9 сентября в Житомире во время перемещения денег из магазина в специальный автомобиль вооруженная группа неизвестных напала на полицейских группы физической безопасности УПО в Волынской области.
- Милиционер успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля.
- Во время стрельбы один из полицейских группы был ранен в ногу. Его жизнь вне опасности.
- Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле, на территории региона введен план "Сирена".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua