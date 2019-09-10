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Нападение на полицейских в Житомире: задержали одного из организаторов

Вторник, 10 сентября 2019, 12:30

Источник: сайт Национальной полиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Житомире задержан один из нападавших на полицейских группы безопасности Управления охраны и сейчас следователи его допрашивают.

Прямая речь: "Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирщины находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого соучастника этой преступной группировки".

 

Князев добавил, что причастность задержанного к еще нескольким аналогичным правонарушениям установлена. Полицейские изъяли также огнестрельное оружие нападавших.

 

Предыстория:

  • 9 сентября в Житомире во время перемещения денег из магазина в специальный автомобиль вооруженная группа неизвестных напала на полицейских группы физической безопасности УПО в Волынской области.
  • Милиционер успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля.
  • Во время стрельбы один из полицейских группы был ранен в ногу. Его жизнь вне опасности.
  • Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле, на территории региона введен план "Сирена".

Украинская правда

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Темы: полициянападениеКнязев Сергей
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