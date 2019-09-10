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Рада стала на шлях розвантаження Антикорсуду

Вівторок, 10 вересня 2019, 13:19

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, яким встановила, що Вищий антикорупційний суд повинен розглядати справи, які були у підслідності Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За відповідний законопроект про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд" проголосували 345 нардепів.

Автори змін вказують, що станом на 5 вересня 2019 року (початок роботи суду) лише 5% справ, які має отримати Суд, розслідувалися НАБУ та належать до категорії справ високопосадової корупції.

"Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України справи розглядатимуться  у Суді колегіями у складі  трьох суддів, а в апеляційній                  інстанції – у складі п’яти суддів (чисельність суддів Суду становить 38 осіб, з яких 12 –  судді Апеляційної палати Суду). Таким чином,  після передачі згаданої кількості кримінальних проваджень до Суду виникне ситуація з надмірним навантаженням на суддів", - зазначають автори.

В пояснювальній записці проекту вказується, що "підсудність Вищого антикорупційного… поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

"Також передбачено, що до Вищого антикорупційного суду передаються усі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких завершено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду", - сказано у пояснювальній записці.

Знати більше: Замкнена вертикаль. Що таке Вищий антикорупційний суд і чому його створення бояться політики?

Нагадаємо:

  • 5 вересня Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич оголосила про початок роботи суду.

Олександр Шумілін, УП
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