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Рада стала на путь разгрузки Антикорсуда

Вторник, 10 сентября 2019, 13:19

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым установила, что Высший антикоррупционный суд должен рассматривать дела, которые были в подследственности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

За соответствующий законопроект о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" проголосовали 345 нардепов.

Авторы изменений указывают, что на 5 сентября 2019 (начало работы суда) только 5% дел, которые должен получить Суд, расследовались НАБУ и относятся к категории дел высокопоставленной коррупции.

"В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины дела будут рассматриваться в суде коллегиями в составе трех судей, а в апелляционной инстанции - в составе пяти судей (численность судей Суда составляет 38 человек, из которых 12 - судьи Апелляционной палаты Суда). Таким образом, после передачи упомянутого количества уголовных производств в Суд возникнет ситуация с чрезмерной нагрузкой на судей", - отмечают авторы.

В пояснительной записке проекта указывается, что "подсудность Высшего антикоррупционного ... распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

"Также предусмотрено, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда", - говорится в пояснительной записке.

Узнать больше:

Замкнутая вертикаль. Что такое Высший антикоррупционный суд и почему его создания боятся политики?

Напомним:

  • 5 сентября Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич объявила о начале работы суда.

Александр Шумилин, УП
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