Заступник голови Держархіву, що попався на хабарі, відбувся незначним штрафом

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Вівторок, 10 вересня 2019, 14:35

Джерело: Судовий репортер, вирок від 5 вересня.

За отримання хабара у 10 тисяч доларів заступник голови Держархіву Ігор Бондарчук відбувся у п‘ять разів меншим штрафом.

Дії чиновника кваліфікували як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття відповідного рішення держслужбовцем. 

Дослівно: "На підставі ч. 1 ст.70 КК України призначити остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 51 тисячі гривень із позбавленням права обіймати посади, що пов`язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на 1 рік".

Деталі: Навесні 2019 року Бондарчук запропонував знайомому допомогу у працевлаштуванні і вже всередині травня вимагав у нього 10 тис. доларів за свої послуги. Кандидат на посаду подав у СБУ заяву про злочин. 

1 липня на Андріївському узвозі обвинувачений отримав першу частину винагороди в 5 тис. доларів, а згодом ще 4,8 тис. Після передачі другого траншу Бондарчука затримали.

НАБУ виявило також, що замголови Держархіву забув задекларувати у 2016 році 1,2 млн грн доходів від продажу квартири, витрати на 1,1 млн грн щодо купівлі квартири і правочин дарування квартири вартістю 3,3 млн грн.

Чиновник уклав угоду з прокурором і визнав себе винуватим. Сторони дійшли згоди про покарання у вигляді штрафу.

 
Фото з Facebook Ігоря Бондарчука

Передісторія:

  • У липні 2019 року НАБУ оголосило підозру Ігорю Бондарчуку. Вона стосувалася зловживання впливом (ст.369-2 КК України).

Українська правда

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Теми: суд хабар штрафи


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