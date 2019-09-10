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Заместитель председателя Госархива, попавшийся на взятке, отделался незначительным штрафом

Вторник, 10 сентября 2019, 14:35

Источник: Судебный репортер, приговор от 5 сентября.

За получение взятки в 10 000 долларов заместитель председателя Госархива Игорь Бондарчук отделался в пять раз меньшим штрафом.

Действия чиновника квалифицировали как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие соответствующего решения госслужащим.

Дословно: "На основании ч. 1 ст.70 УК Украины назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, равный 51 000 гривен с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления сроком на 1 год".

Детали: Весной 2019 года Бондарчук предложил знакомому помощь в трудоустройстве и уже в середине мая вымогал у него 10 тыс. долларов за свои услуги. Кандидат на должность подал в СБУ заявление о преступлении.

1 июля на Андреевском спуске обвиняемый получил первую часть вознаграждения в 5 тыс. долларов, а впоследствии еще 4,8 тыс. После передачи второго транша Бондарчука задержали.

НАБУ выявило также, что зампредседателя Госархива забыл задекларировать в 2016 году 1 200 000 грн доходов от продажи квартиры, расходы в 1 100 000 грн по покупке квартиры и сделку дарения квартиры стоимостью 3 300 000 грн.

Чиновник заключил соглашение с прокурором и признал себя виновным. Стороны пришли к соглашению о наказании в виде штрафа.

 
Фото с Facebook Игоря Бондарчука

Предыстория:

  • В июле 2019 года НАБУ объявило подозрение Игорю Бондарчуку. Оно касалась злоупотребления влиянием (ст.369-2 УК Украины).

Украинская правда

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Темы: судвзяткаштрафы
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