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Верховний суд залишив Крисіна за ґратами

Вівторок, 10 вересня 2019, 15:53

Верховний суд залишив без змін вирок організатору "тітушок" Юрію Крисіну, засудженому до 5 років в’язниці за співучасть у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія під час протестів на Майдані.  

Джерело: Тheinsider.ua

Дослівно: "Колегія суддів прийняла рішення залишити без змін покарання для Крисіна".

Деталі: Верховний суд 10 вересня розглянув скарги адвокатів Крисіна, які просили повернути вирок суду першої інстанції у вигляді 4 років позбавлення волі з умовним терміном 2 роки. 

 
Фото  theinsider.ua

На початку розгляду адвокат Тетяна Гнатюк клопотала про відвід прокурорів Людмили Гетьман та Юлії Малашич, але колегія суддів цю заяву відхилила.

Адвокати Крисіна наголошували на тому, що Апеляційний суд, який скасував вирок суду першої інстанції та призначив більш жорстке покарання, не врахував розкаяння Крисіна і те, що у нього є малолітні діти.

Натомість прокурор Малашич наголосила, що за даними слідства, коли Крисіна відпустили з-під варти, він поїхав не до власних дітей, а почав переховувати зброю, яка була речовим доказом у справі. Факт "розкаяння" прокурори також поставили під сумнів.

Передісторія:

  • 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив співучасника вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно.
  • 13 червня 2018 року Апеляційний суд дав Крисіну п'ять років реального строку. 
  • Крисіна визнали організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.
  • 8 жовтня 2018 року Крисін поїхав у колонію в Донецькій області для відбуття покарання.

"Українська правда" в Threads

Теми: Майдансуд
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