Верховный суд оставил Крысина за решёткой

Источник: Тheinsider.ua

Верховный суд оставил без изменений приговор организатору "титушок" Юрию Крысину, осужденному к 5 годам тюрьмы за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время протестов на Майдане.

Дословно: "Коллегия судей приняла решение оставить без изменений наказание для Крысина".

Детали: Верховный суд 10 сентября рассмотрел жалобы адвокатов Крысина, которые просили вернуть приговор суда первой инстанции в виде 4 лет лишения свободы с условным сроком 2 года.

Фото theinsider.ua

В начале разбирательства адвокат Татьяна Гнатюк ходатайствовала об отводе прокуроров Людмилы Гетман и Юлии Малашич, но коллегия судей это заявление отклонила.

Адвокаты Крысина отмечали, что Апелляционный суд, отменивший приговор суда первой инстанции и назначивший более жесткое наказание, не учел раскаяние Крысина и то, что у него есть малолетние дети.

Прокурор Малашич в свою очередь отметила, что по данным следствия, когда Крысина отпустили из-под стражи, он поехал не к собственным детям, а начал прятать оружие, которое было вещественным доказательством по делу. Факт "раскаяния" прокуроры также поставили под сомнение.

Предыстория: