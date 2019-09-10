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Верховный суд оставил Крысина за решёткой

Вторник, 10 сентября 2019, 15:53

Верховный суд оставил без изменений приговор организатору "титушок" Юрию Крысину, осужденному к 5 годам тюрьмы за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время протестов на Майдане.

Источник: Тheinsider.ua

Дословно: "Коллегия судей приняла решение оставить без изменений наказание для Крысина".

Детали: Верховный суд 10 сентября рассмотрел жалобы адвокатов Крысина, которые просили вернуть приговор суда первой инстанции в виде 4 лет лишения свободы с условным сроком 2 года. 

 
Фото  theinsider.ua

В начале разбирательства адвокат Татьяна Гнатюк ходатайствовала об отводе прокуроров Людмилы Гетман и Юлии Малашич, но коллегия судей это заявление отклонила.

Адвокаты Крысина отмечали, что Апелляционный суд, отменивший приговор суда первой инстанции и назначивший более жесткое наказание, не учел раскаяние Крысина и то, что у него есть малолетние дети.

Прокурор Малашич в свою очередь отметила, что по данным следствия, когда Крысина отпустили из-под стражи, он поехал не к собственным детям, а начал прятать оружие, которое было вещественным доказательством по делу. Факт "раскаяния" прокуроры также поставили под сомнение.

Предыстория:

  • 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремея Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно.
  • 3 июня 2018 года Апелляционный суд дал Крысину пять лет реального срока 
  • Крысина признали организатором молодых людей, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.
  • 8 октября 2018 года осужденный Крысин отправился в колонию в Донецкой области для отбывания наказания.

   

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Темы: Майдансуд
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