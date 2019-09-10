Рябошапка звільнив ще одного прокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Валерія Романова з посади прокурора Запорізької області.

Джерело: Генпрокуратура, сайт 061

Дослівно: "Керуючись статтею 9 закону України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка 9 вересня 2019 року звільнив з посади прокурора Запорізької області".

Деталі: У повідомленні на сайті ГПУ не вказується причина звільнення. Місцеве видання 061 оприлюднило наказ Рябошапки, в якому серед підстав вказано "рекомендація ради прокурорів від 9.09.2019" та зазначено, що Романов сам подав заяву про відставку.

Що відбулося раніше: Генеральний прокурор звільнив з посад прокурорів Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської і Черкаської областей.