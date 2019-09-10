Рябошапка уволил еще одного прокурора

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Вторник, 10 сентября 2019, 16:40

Источник: Генпрокуратура, сайт 061

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил Валерия Романова от должности прокурора Запорожской области.

Дословно: "Руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 года освободил от должности прокурора Запорожской области".

Детали: В сообщении на сайте ГПУ не указывается причина увольнения. Местное издание 061 обнародовало приказ Рябошапки, в котором среди оснований указано "рекомендация совета прокуроров от 9.09.2019" и указано, что Романов сам подал заявление об отставке.

 

Что произошло ранее: Генеральный прокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областей.

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