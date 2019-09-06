Рябошапка звільнив з посад прокурорів 8 областей

Дослівно: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 року звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей".

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів восьми областей.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"