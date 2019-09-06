Рябошапка звільнив з посад прокурорів 8 областей

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 16:41

Джерело: прес-служба Генпрокуратури

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів восьми областей.

Дослівно: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 року звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей".

Деталі: Таким чином, Рябошапка звільнив прокурора Волинської області Віктора Швидкого, Івано-Франківської - Олександра Стратюка, Кіровоградської - Анатолія Коваленка, Луганської - Володимира Янко, Львівської - Юрія Квятківського, Рівненської - Богдана Подубинського, Сумської - Віталія Матвійчука, Тернопільської - В’ячеслава Перча

Нагадаємо:

  • Раніше генпрокурор звільнив прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.
  • 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором. 
  • На зустрічі з підлегли в ГПУ Рябошапка заявив, що в правовому сенсі "хоче крові": має намір регулярно притягати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.
  • Одним із перших генпрокурор звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

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Теми: прокуратура Рябошапка


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