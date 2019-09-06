Рябошапка звільнив з посад прокурорів 8 областей
Джерело: прес-служба Генпрокуратури
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів восьми областей.
Дослівно: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 року звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей".
Деталі: Таким чином, Рябошапка звільнив прокурора Волинської області Віктора Швидкого, Івано-Франківської - Олександра Стратюка, Кіровоградської - Анатолія Коваленка, Луганської - Володимира Янко, Львівської - Юрія Квятківського, Рівненської - Богдана Подубинського, Сумської - Віталія Матвійчука, Тернопільської - В’ячеслава Перча.
Нагадаємо:
- Раніше генпрокурор звільнив прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.
- 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором.
- На зустрічі з підлегли в ГПУ Рябошапка заявив, що в правовому сенсі "хоче крові": має намір регулярно притягати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.
- Одним із перших генпрокурор звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
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