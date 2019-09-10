Нардеп-кнопкодав погрожував журналістам – "Чесно"

Громадський рух "Чесно" розцінює як погрозу слова та дії мажоритарника-самовисуванця з Донеччини Олександра Ковальова стосовно своїх аналітиків, які спіймали цього нардепа на кнопокдавстві.

Джерело: Чесно

Деталі: У кулуарах парламенту Ковальов підійшов до журналістів "Чесно" із запитанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування.

Нардеп запитав місце народження журналістів, сфотографував журналіста Олександра Саліженка на свій телефон і надіслав фото комусь у месенджері. На запитання журналіста, чи можна розцінювати це як погрозу, Ковальов відповів: "Ми ще зустрінемося і детально про це поговоримо"

Він також записав прізвище та поцікавився, із якого округу журналіст.

Дослівно: "Рух "Чесно" розцінює це як погрозу нашим журналістам за виконання професійної діяльності відповідно до статті 345-1 КК України "Погроза або насильство щодо журналіста", відповідно до чого була подана заява про злочин до правоохоронних органів".

Що відбулося раніше: 10 вересня рух "Чесно" впіймав першого кнопкодава 9 скликання. Мажоритарник-самовисуванець із Донеччини Олександр Ковальов проголосував за свого колегу при розгляді президентського законопроекту про імпічмент.

Нагадаємо: Рух "Чесно" протягом восьми років відслідковує ганебне явище кнопкодавства у стінах парламенту.