Нардеп-кнопкодав угрожал журналистам – "Чесно"

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Вторник, 10 сентября 2019, 17:53

Источник: Чесно

Общественное движение "Чесно" расценивает как угрозу слова и действия мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева относительно своих аналитиков, поймавших этого нардепа на кнопкодавстве.

Детали: В кулуарах парламента Ковалев подошел к журналистам "Чесно" с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования.

Нардеп спросил место рождения журналистов, сфотографировал журналиста Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере. На вопрос журналиста, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил: "Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим".

Он также записал фамилию и поинтересовался, из какого округа журналист.

Дословно: "Движение "Чесно" расценивает это как угрозу нашим журналистам за выполнение профессиональной деятельности в соответствии со статьей 345-1 УК Украины "Угроза или насилие в отношении журналиста", в соответствии с чем было подано заявление о преступлении в правоохранительные органы".

Что произошло ранее: 10 сентября движение "Чесно" поймало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.

Напомним: Движение "Чесно" в течение восьми лет отслеживает позорное явление кнопкодавства в стенах парламента.

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Темы: кнопкодавство


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