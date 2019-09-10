Нардеп-кнопкодав угрожал журналистам – "Чесно"

Общественное движение "Чесно" расценивает как угрозу слова и действия мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева относительно своих аналитиков, поймавших этого нардепа на кнопкодавстве.

Источник: Чесно

Детали: В кулуарах парламента Ковалев подошел к журналистам "Чесно" с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования.

Нардеп спросил место рождения журналистов, сфотографировал журналиста Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере. На вопрос журналиста, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил: "Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим".

Он также записал фамилию и поинтересовался, из какого округа журналист.

Дословно: "Движение "Чесно" расценивает это как угрозу нашим журналистам за выполнение профессиональной деятельности в соответствии со статьей 345-1 УК Украины "Угроза или насилие в отношении журналиста", в соответствии с чем было подано заявление о преступлении в правоохранительные органы".

Что произошло ранее: 10 сентября движение "Чесно" поймало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.

Напомним: Движение "Чесно" в течение восьми лет отслеживает позорное явление кнопкодавства в стенах парламента.