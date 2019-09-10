У новій Раді піймали першого кнопкодава

Громадський рух "Чесно" зафіксував перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді 9-го скликання.

Джерело: Чесно

Деталі: На ранковому засіданні 10 вересня під час голосування за президентський законопроект про імпічмент статтю 84 Конституції порушив позафракційний нардеп, мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

Судячи з відео, Ковальов тиснув кнопку на місці іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова. У результатах голосування навпроти прізвища Єфімова зазначено, що він голосував "за".

У коментарі активістам Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, але після перегляду відео, фактично, визнав, що порушив Конституцію.

Пряма мова: "(Ставлюся до кнопкодавства) дуже негативно... Там видно, що я кнопку натиснув? Погано, дуже жахливо... Якщо взяти систему зважування гріхів, що порушено за якісь періоди, то нехай це буде найменший гріх, тому що вже порушено більше... Якщо вже боротися за Конституцію, то давайте з більшого боротися, а кнопка...".

Водночас Єфімов на запитання руху "Чесно", чому Ковальов кнопкодавив за нього, почав віджартовуватись:

Пряма мова: "Магія була в тому, що я заліз під ручку і натискав на кнопку... Я був під столом і натискав на кнопку. Відчепіться від мене, будь ласка".

Додатково: Олександра Ковальова до ВРУ 9-го скликання обрали в окрузі №51 на Донеччині. Більша частина округу розташована на окупованій території, тож вибори там відбулися тільки на двох дільницях у прифронтовому селищі Зайцеве Бахмутського району. 51-річний Ковальов переміг, отримавши лише 220 голосів (33%), що є найменшою кількістю голосів, відданих за мажоритарника-переможця в історії українських виборів.

За даними "Чесно", у Зайцевому Ковальов удавався до явного "гречкосійства", скориставшись зі скрутного становища мешканців прифронтового селища. Наприклад, кандидат забезпечив п'ятиповерхівку насосною станцією водопостачання, роздавав виборцям продуктові набори та влаштовував для них застілля. Місцевим дітям Ковальов подарував спортивний інвентар і так само пригощав їх наїдками. Під час кампанії кандидат жорстко критикував українську владу, звинувачуючи її в обстрілах мирного населення Донбасу.

Ковальов у 2014 році займався вивезенням "беркутівців" з бази у Києві.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується забирати в народних депутатів мандати за прогули і кнопкодавство.

Парламент направив цей проект закону до Конституційного суду.