З мішком на голові у ліс: ДБР розслідує перевищення влади СБУшниками

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Вівторок, 10 вересня 2019, 18:45

Джерело: ДБР

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування жорстокого поводження працівників Служби безпеки із затриманим.

Деталі: Про ймовірно протиправні дії силовиків повідомила очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

У квітні 2016 року працівники СБУ під час затримання громадянина України надягнули йому на голову мішок, відвезли у ліс та побили.

Затриманий отримав тілесні ушкодження та опинився в лікарні.

Правоохоронці намагалися приховати злочин. Застосовуючи погрози, змушували затриманого підписати процесуальні документи в лікарні.

Слідчі кваліфікували злочин за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень).

Правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо:

  • 23 серпня про підозру у перевищенні влади оголосили екс-начальнику поліції Дніпропетровської області Віталію Глуховері. У вересні 2018 року спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили за порушення ПДР авто водія Глуховері.

Українська правда

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Теми: ДБР СБУ ООН


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