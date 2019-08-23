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Скандал з КОРДом: екс-голові обласної поліції світить до 10 років в’язниці

П'ятниця, 23 серпня 2019, 16:06

Джерело: ГПУ

Екс-начальнику поліції Дніпропетровської області Віталію Глуховері оголосили про підозру у перевищенні влади та незаконному затриманні патрульних, вчиненому групою осіб.

Дослівно: "Повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в організації незаконного затримання поліцейських патрульної поліції".

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу".

Деталі: У ГПУ нагадали, що 11 вересня 2018 року водій Глуховері порушив правила дорожнього руху, а щоб уникнути відповідальності звернувся до свого начальника. Глуховеря у свою чергу за попередньою змовою з іншими працівниками обласної поліції організував незаконне силове затримання патрульних, які оформляли протокол щодо його водія.

Відзначається, що затримували патрульних "із застосуванням зброї та насильства".

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення.

Глуховері інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади), ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ч.3 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконне затримання) ККУ.

Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо:

  • 27 липня президент Володимир Зеленський заявив, що вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити начальника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю.
  • Приводом стало опубліковане в інтернет відео з інцидентом, коли у вересні 2018 року спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили за порушення ПДР авто водія Глуховері.
  • ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень Глуховерею (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
  • Після того, як стало відомо про інцидент, Глуховеря запевняв, що був готовий притягнути до відповідальності винного у конфлікті, де фігурували його водій та патрульні поліцейські, яких згодом затримав спецпідрозділ КОРД.
  • 29 липня стало відомо, що Глуховерю звільнили. 

Українська правда

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Теми: поліціяДніпропетровська областьГенпрокуратура
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