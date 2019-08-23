Скандал з КОРДом: екс-голові обласної поліції світить до 10 років в’язниці

Джерело: ГПУ

Екс-начальнику поліції Дніпропетровської області Віталію Глуховері оголосили про підозру у перевищенні влади та незаконному затриманні патрульних, вчиненому групою осіб.

Дослівно: "Повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в організації незаконного затримання поліцейських патрульної поліції".

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу".

Деталі: У ГПУ нагадали, що 11 вересня 2018 року водій Глуховері порушив правила дорожнього руху, а щоб уникнути відповідальності звернувся до свого начальника. Глуховеря у свою чергу за попередньою змовою з іншими працівниками обласної поліції організував незаконне силове затримання патрульних, які оформляли протокол щодо його водія.

Відзначається, що затримували патрульних "із застосуванням зброї та насильства".

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення.

Глуховері інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади), ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ч.3 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконне затримання) ККУ.

Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

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