С мешком на голове отвезли в лес: ГБР расследует превышение власти СБУшниками
Источник: ГБР
Государственное бюро расследований начало предварительное расследование жестокого обращения сотрудников Службы безопасности с задержанным.
Детали: О вероятно противоправных действиях силовиков сообщила руководительница Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
В апреле 2016 года сотрудники СБУ в ходе задержания гражданина Украины надели ему на голову мешок, отвезли в лес и избили.
Задержанный получил телесные повреждения и оказался в больнице.
Правоохранители пытались скрыть преступление. Применяя угрозы, заставляли задержанного подписать процессуальные документы в больнице.
Следователи квалифицировали преступление по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий).
Правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним:
- 23 августа о подозрении в превышении власти объявили экс-начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере. В сентябре 2018 года спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.
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