С мешком на голове отвезли в лес: ГБР расследует превышение власти СБУшниками

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Вторник, 10 сентября 2019, 18:45

Источник: ГБР

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование жестокого обращения сотрудников Службы безопасности с задержанным.

Детали: О вероятно противоправных действиях силовиков сообщила руководительница Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

В апреле 2016 года сотрудники СБУ в ходе задержания гражданина Украины надели ему на голову мешок, отвезли в лес и избили.

Задержанный получил телесные повреждения и оказался в больнице.

Правоохранители пытались скрыть преступление. Применяя угрозы, заставляли задержанного подписать процессуальные документы в больнице.

Следователи квалифицировали преступление по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий).

Правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним:

  • 23 августа о подозрении в превышении власти объявили экс-начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере. В сентябре 2018 года спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.

Украинская правда

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Темы: ГБР СБУ ООН


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