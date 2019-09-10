С мешком на голове отвезли в лес: ГБР расследует превышение власти СБУшниками

Источник: ГБР

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование жестокого обращения сотрудников Службы безопасности с задержанным.

Детали: О вероятно противоправных действиях силовиков сообщила руководительница Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

В апреле 2016 года сотрудники СБУ в ходе задержания гражданина Украины надели ему на голову мешок, отвезли в лес и избили.

Задержанный получил телесные повреждения и оказался в больнице.

Правоохранители пытались скрыть преступление. Применяя угрозы, заставляли задержанного подписать процессуальные документы в больнице.

Следователи квалифицировали преступление по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий).

Правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним: