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Геращенко: "Зеленые человечки" захоплюють український парламент

Вівторок, 10 вересня 2019, 18:49
Геращенко: Зеленые человечки захоплюють український парламент

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про зміни до регламенту, яким пропонується обмежити індивідуальну ініціативу народних депутатів реєструвати проект постанови про скасування прийнятого парламентом рішення.

"За проголосували" 234 народних депутатів.

Законопроект розкритикувала парламентська опозиція, яка заявила зокрема про порушення процедури розгляду.

Крім цього виникла конфліктна ситуація навколо виступу народного депутату фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко.

"Друзі ви знаєте, 5 років тому "зеленые человечки" захопили Крим, зараз "зеленые человечки" захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють", – почала нардеп.

Після цього Геращенко виключити мікрофон.

"При всій повазі, я думаю, що не варто порівнювати народних депутатів з тим, що ми спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенту нашої держави", – звернувся до неї Разумков.

"Захищати" Геращенко до парламентської трибуни вийшли народні депутати з фракції "Європейська солідарність", яких підбурила Ірина Луценко.

Петро Порошенко звернувся до Разумкова з проханням дати Геращенко завершити свій виступ. Спікер зазначив, що обов’язково дасть їй слово.

Коли Геращенко включили мікрофон, вона попросила 2 хвилини і продовжила так:

"Верховна Рада незалежної України перетворюється на парламент АРК Крим.."

Народні депутати фракції "Слуга народу" почали скандувати "Вибачення!".

"Я прошу голову парламенту заспокоїти свій югенд. І не давати права перекрикувати опозиції".

Врешті-решт Геращенко завершила свій виступ. Разумков же процитував регламент і наголосив, що "в сесійній залі як і в будь-якому іншому місці нашої держави неприпустимі образи".

Нагадаємо:

  • Народні депутати фракції "Слуга народу" внесли в Раду проект закону №1043 про внесення змін до регламенту Верховної Ради "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".
  • Ним передбачено скасувати норму, за якою один депутат може реєструвати проект постанови про скасування рішення, прийнятого парламентом. Це буде можливо лише, коли ініціативу підтримають не менше 150 народних депутатів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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