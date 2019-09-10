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Геращенко: "Зеленые человечки" захватывают украинский парламент

Вторник, 10 сентября 2019, 18:49
Геращенко: Зеленые человечки захватывают украинский парламент

Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменении регламента, которым предлагается ограничить индивидуальную инициативу народных депутатов регистрировать проект постановления об отмене принятого парламентом решения.

"За проголосовали" 234 народных депутатов.

Законопроект раскритиковала парламентская оппозиция, которая заявила в частности о нарушении процедуры рассмотрения.

Кроме этого возникла конфликтная ситуация вокруг выступления народного депутата фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко.

"Друзья вы знаете, 5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И на самом деле полностью его перечеркивают", - начала нардеп.

После этого Геращенко выключили микрофон.

"При всем уважении, я думаю, что не стоит сравнивать народных депутатов с тем, что мы наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламент нашего государства", - обратился к ней Разумков.

"Защищать" Геращенко к парламентской трибуне вышли народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", которых подговорила Ирина Луценко.

Петр Порошенко обратился к Разумкову с просьбой дать Геращенко завершить свое выступление. Спикер отметил, что обязательно даст ей слово.

Когда Геращенко включили микрофон, она попросила 2 минуты и продолжила так:

"Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АРК Крым .."

Народные депутаты фракции "Слуга народа" начали скандировать "Извинения!".

"Я прошу председателя парламента успокоить свой югенд. И не давать права перекрикивать оппозицию".

В конце концов Геращенко завершила свое выступление. Разумков же процитировал регламент и отметил, что "в сессионном зале как и в любом другом месте нашего государства недопустимы оскорбления".

Напомним:

  • Народные депутаты фракции "Слуга народа" внесли в Раду проект закона №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады "по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".
  • Им предусмотрено отменить норму, по которой один депутат может регистрировать проект постановления об отмене решения, принятого парламентом. Это будет возможно только, когда инициативу поддержат не менее 150 народных депутатов.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
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