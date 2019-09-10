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Разумков поділився лайфхаком, як не втратити зв’язок із реальністю

Вівторок, 10 вересня 2019, 22:11

Джерело: Дмитро Разумков у блозі на "Українській правді"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що треба робити, щоб на державній службі не втратити зв'язок із реальністю.

Пряма мова: "Як вино просочує собою дерев'яну діжку, так і державна служба деформує людину. Новоспечений посадовець швидко втрачає зв'язок із реальністю та людьми. І ця втрата зв'язку – дуже небезпечний вірус...

...В кращому випадку все закінчується програними виборами. В гіршому – втечею з країни. Але навіть тоді хвороба не відступає: пацієнт звинувачує у своїх помилках "неправильний" народ, політичних опонентів, іноземних шпигунів – будь-кого, крім самого себе.

Як не підхопити цей вірус? В мене для цього є свій лайфхак. Я завжди подумки намагаюся пояснювати собі людською мовою: що, власне, відбувається? Про що цей закон із довгою складною назвою? Що саме зміниться в житті людей після його ухвалення?

Не можеш дати таке пояснення? Значить, сам не розумієш. Спитай колег з профільного комітету, уважно прочитай пояснювальну записку, поговори з фахівцями відповідної сфери. А може, ситуація заплутана спеціально? Адже чим складніше прописана процедура, тим більше шансів, що проста людина не розбереться в ній і звернеться до посадовця, щоб "порішати питання". Ми будемо "рішати" такі питання в інший спосіб – просто не будемо їх штучно створювати".

Українська правда

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Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада
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