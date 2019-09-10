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Разумков поделился лайфхаком, как не потерять связь с реальностью

Вторник, 10 сентября 2019, 22:11

Источник: Дмитрий Разумков в блоге на "Украинской правде"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что нужно делать, чтобы на государственной службе не потерять связь с реальностью.

Прямая речь: "Как вино пропитывает собой деревянную бочку, так и государственная служба деформирует человека. Новоиспеченный чиновник быстро теряет связь с реальностью и людьми. И эта потеря связи – очень опасный вирус...

...В лучшем случае все заканчивается проигранными выборами. В худшем – бегством из страны. Но болезнь все равно не отступает: пациент обвиняет в своих ошибках "неправильный" народ, политических оппонентов, иностранных шпионов – любого, кроме самого себя.

Как не подхватить этот вирус? У меня для этого есть свой лайфхак. Я всегда мысленно пытаюсь объяснять себе человеческим языком: что, собственно, происходит? О чем этот закон с длинным сложным названием? Что именно изменится в жизни людей после его принятия?

Не можешь дать такое объяснение? Значит, сам не понимаешь. Спроси коллег из профильного комитета, внимательно прочитай объяснительную записку, поговори со специалистами соответствующей сферы. А может, ситуация запутанная специально? Ведь чем сложнее прописана процедура, тем больше шансов, что простой человек не разберется в ней и обратится к чиновнику, чтобы "порешать вопросы". Мы будем "решать" такие вопросы другим способом – просто не будем их искусственно создавать".

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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