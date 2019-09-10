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Збірна України в Дніпрі врятувалася від поразки у матчі з Нігерією

Вівторок, 10 вересня 2019, 23:41

Збірна України у поєдинку в Дніпрі 10 вересня відіграла два голи в товариському матчі з командою Нігерії.

Українці програвали з рахунком 0:2, але в другому таймі за дві хвилини забили два голи.

Гості забили швидкий м`яч у ворота Андрія Луніна. Вже на четвертій хвилині швидка атака нігерійців завершилася влучним ударом Арібо з метрів восьми - 0:1. Через пару хвилин лише сейв Луніна врятував українців від другого голу після удару Чуквезе.

Нігерія в першому таймі повністю переграла команду Андрія Шевченка. Африканці були швидшими, технічнішими, виграли в українців центр поля, і особливо збірна України мала проблеми на фланзі Едуарда Соболя.

Ще в перші 45 хвилин нігерійці мали пару-трійку моментів, щоб збільшити рахунок. На 33-й хвилині африканці забили другий гол. Олександр Караваєв, на думку судді, порушив правила на Калу, і рефері призначив пенальті. З 11 метрів Осемхен переграв Луніна - 0:2.

На 43-й хвилині був реальний шанс забити гол і в українців. Двічі пробивав Віктор Циганков, але виручив гостей воротар.

На старті другого тайму Нігерія знову мала шанс забити гол після помилки на виході Луніна, але Івобі не влучив у ворота. Надалі українці заграли активніше в атаці, а Нігерія зупинилася. На 57-й хвилині після флангового пасу від Андрія Ярмоленка Роман Яремчук та Циганков не влучили по м`ячу з кількох метрів.

Після виходу на поле Марлоса гра збірної України стала іще гострішою в атаці. На 77-й хвилині українці скоротили відрив у рахунку. Олександр Зінченко взяв гру на себе, увійшов у штрафну і пробив. М`яч від штанги таки залетів у ворота збірної Нігерії - 1:2.

Через дві хвилини збірна України зрівнює рахунок. Після пасу Марлоса Яремчук увійшов у штрафну і пробив - м`яч від плеча, чи то ліктя, залетів у ворота збірної Нігерії. Головний суддя спочатку не зарахував гол Яремчука, але порадився з боковим рефері й таки вказав на центр поля - 2:2.

До завершення матчу Україна мала відчутну перевагу і навіть мала шанс вирвати перемогу. На 90-й хвилині зі штрафного у 22 метрах від воріт пробив Євген Коноплянка, але добре зіграв воротар нігерійців.

На останній доданій хвилині Яремчук забив третій гол, але зробив це з положення поза грою, і м`яч не був зарахований.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
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