Сборная Украины в Днепре спаслась от поражения в матче с Нигерией

Сборная Украины в поединке в Днепре 10 сентября отыграла два гола в товарищеском матче с командой Нигерии.

Украинцы проигрывали со счетом 0:2, но во втором тайме за две минуты забили два гола.

Гости забили быстрый мяч в ворота Андрея Лунина. Уже на четвертой минуте быстрая атака нигерийцев завершилась точным ударом Арибо с метров восьми – 1:0. Через пару минут сейв Лунина спас украинцев от второго гола после удара Чуквезе.

Нигерия в первом тайме полностью переиграла команду Андрея Шевченко. Африканцы были быстрее, техничнее, выиграли центр поля. Кроме того, у сборной Украины были большие проблемы на фланге Эдуарда Соболя.

Еще в первые 45 минут нигерийцы имели пару-тройку моментов, чтобы увеличить счет. На 33-й минуте африканцы забили второй гол. Александр Караваев, по мнению судьи, нарушил правила на Калу, и рефери назначил пенальти. С 11 метров Осемхен переиграл Лунина – 0:2.

На 43-й минуте украинцы получили реальный шанс забить гол. Дважды пробил Виктор Цыганков, но вратарь выручил гостей.

На старте второго тайма Нигерия снова имела шанс забить гол после ошибки на выходе Лунина, но Ивоби не попал в ворота. В дальнейшем украинцы заиграли активнее в атаке, а Нигерия остановилась. На 57-й минуте после флангового паса от Андрея Ярмоленко Роман Яремчук и Цыганков не попали по мячу с нескольких метров.

После выхода на поле Марлоса игра сборной Украины стала еще острее в атаке. На 77-й минуте украинцы сократили отрыв в счете. Александр Зинченко взял игру на себя, вошел в штрафную и пробил. Мяч от штанги таки залетел в ворота сборной Нигерии – 1:2.

Через две минуты сборная Украины сравнивает счет. После паса Марлоса Яремчук вошел в штрафную и пробил – мяч от плеча, или локтя, залетел в ворота сборной Нигерии. Главный судья сначала не засчитал гол Яремчука, но посоветовался с боковым рефери и таки указал на центр поля – 2: 2.

До завершения матча Украина имела ощутимое преимущество и даже имела шанс вырвать победу. На 90-й минуте со штрафного в 22 метрах от ворот пробил Евгений Коноплянка, но хорошо сыграл вратарь нигерийцев.

На последней добавленной минуте Яремчук забил третий гол, но сделал это из положения вне игры, и мяч не был засчитан.