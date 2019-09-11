Суд заборонив Газпрому транспортувати більше газу по газопроводу Опал

Верховний суд Європи у вівторок скасував рішення ЄС, що дозволяє російському Газпрому транспортувати більше газу по газопроводу Опал, який з'єднує трубопровід Nord Stream з Німеччиною.

Про це йдеться у доповіді польській компанії PGNiG, передає Укрінформ.

Суд дійшов висновку, що "відповідне рішення було ухвалено у порушення принципів енергетичної солідарності". Суд підтримав аргументи Польщі про те, що Європейська Комісія, видаючи таке рішення, порушила принципи Європейського Союзу, оскільки не вивчила вплив такого рішення на енергетичну безпеку Польщі, заявляють у PGNiG.

Зазначається, що рішенням Єврокомісії було ухвалено монопольне використання Газпромом німецького газопроводу OPAL, дозвіл на яке було надано Газпрому енергетичним регулятором Німеччини.

Нагадаємо:

МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму і посилити тиск на РФ.





