Суд запретил Газпрому транспортировать больше газа по газопроводу Опал

Верховный суд Европы во вторник отменил решение ЕС, позволяет российскому Газпрому транспортировать больше газа по газопроводу Опал, который соединяет трубопровод Nord Stream с Германией.

Об этом говорится в докладе польской компании PGNiG, передает Укринформ.

Суд пришел к выводу, что "соответствующее решение было принято в нарушение принципов энергетической солидарности". Суд поддержал доводы Польши о том, что Европейская Комиссия, выдавая такое решение, нарушила принципы Европейского Союза, поскольку не изучила влияние такого решения на энергетическую безопасность Польши, заявляют в PGNiG.

Отмечается, что решением Еврокомиссии было принято монопольное использование Газпромом немецкого газопровода OPAL, разрешение на которое было предоставлено Газпрома энергетическим регулятором Германии.

Напомним: