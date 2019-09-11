Суд запретил Газпрому транспортировать больше газа по газопроводу Опал

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Среда, 11 сентября 2019, 03:14

Верховный суд Европы во вторник отменил решение ЕС, позволяет российскому Газпрому транспортировать больше газа по газопроводу Опал, который соединяет трубопровод Nord Stream с Германией.

Об этом говорится в докладе польской компании PGNiG, передает Укринформ.

Суд пришел к выводу, что "соответствующее решение было принято в нарушение принципов энергетической солидарности". Суд поддержал доводы Польши о том, что Европейская Комиссия, выдавая такое решение, нарушила принципы Европейского Союза, поскольку не изучила влияние такого решения на энергетическую безопасность Польши, заявляют в PGNiG.

Отмечается, что решением Еврокомиссии было принято монопольное использование Газпромом немецкого газопровода OPAL, разрешение на которое было предоставлено Газпрома энергетическим регулятором Германии.

Напомним:

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Темы: Газпром Нефтегаз


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