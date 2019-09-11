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У Києві сталася пожежа на ринку: є потерпіла

Середа, 11 вересня 2019, 13:58

У столиці сталося займання на одному з ринків, внаслідок чого постраждала жінка. 

Джерело: сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій

Деталі: 11 вересня у Деснянському районі Києва відбулось загоряння одного із торгівельних павільйонів ринку на площі 30 кв.м. 

 

У столиці сталося займання на одному з ринків, внаслідок чого постраждала жінка.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли жінку, яка, попередньо, отруїлась продуктами горіння. Потерпілу передали працівникам медичної допомоги.

Невдовзі рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, загиблих немає. Причина займання з’ясовується. 

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Теми: пожежаДСНСнадзвичайна подія
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