В Киеве произошел пожар на рынке: есть пострадавшая

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Среда, 11 сентября 2019, 13:58

В столице произошло возгорание на одном из рынков, в результате чего пострадала женщина.

Источник: сайт Государственной службы чрезвычайных ситуаций

Детали: 11 сентября во Деснянском районе Киева состоялось возгорания одного из торговых павильонов рынка на площади 30 кв.м. 

 

В столице произошло возгорание на одном из рынков, в результате чего пострадала женщина.

Во время тушения пожара спасатели нашли женщину, которая, предположительно, отравилась продуктами горения. Пострадавшую передали работникам медицинской помощи. 

Вскоре спасателям удалось ликвидировать пожар, погибших нет. Причина возгорания выясняется.

Напоминаем:

  • На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области зафиксировали 6 взрывов боеприпасов, на территории арсенала горит сухая трава.

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Темы: пожар ГСЧС чрезвычайное происшествие


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