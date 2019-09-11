На складах у Калинівці знову горить і вибухає

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Середа, 11 вересня 2019, 13:09

На складах боєприпасів у районі Калинівки Вінницької області зафіксували 6 вибухів боєприпасів, на території арсеналу горить суха трава.

Джерело: прес-служба Калинівської РДА, Міноборони

Дослівно Калинівська РДА: "На території 48 арсеналу виникло загорання сухої трави на разі є загроза виникнення надзвичайної події".

 
фото: Місцеве видання "Вежа"

Деталі: У міністерстві повідомили, що на території арсеналу в зоні задимлення зафіксували 6 вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації.

Наразі на території арсеналу працюють фахівці Держслужби із надзвичайних ситуацій, працівники Нацполіції та Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Триває локалізація місця займання. За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько 2 га сухої трави.

Відзначається, що загроз для цивільного населення і постраждалих немає.

Нагадаємо:

  • З 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою.
  • 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області.
  • Тоді постраждали щонайменше дві особи.
  • Слідчі відпрацьовували чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Знати більше: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

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Теми: вибух Вінницька область Збройні сили


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