На складах у Калинівці знову горить і вибухає
На складах боєприпасів у районі Калинівки Вінницької області зафіксували 6 вибухів боєприпасів, на території арсеналу горить суха трава.
Джерело: прес-служба Калинівської РДА, Міноборони
Дослівно Калинівська РДА: "На території 48 арсеналу виникло загорання сухої трави на разі є загроза виникнення надзвичайної події".
Деталі: У міністерстві повідомили, що на території арсеналу в зоні задимлення зафіксували 6 вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації.
Наразі на території арсеналу працюють фахівці Держслужби із надзвичайних ситуацій, працівники Нацполіції та Військової служби правопорядку у ЗСУ.
Триває локалізація місця займання. За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько 2 га сухої трави.
Відзначається, що загроз для цивільного населення і постраждалих немає.
Нагадаємо:
- З 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою.
- 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області.
- Тоді постраждали щонайменше дві особи.
- Слідчі відпрацьовували чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.
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