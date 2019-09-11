Депутат збив пішохода на "зебрі" у Чернігові

За висновками лікарів водій був тверезим.

Деталі: 10 вересня водій-депутат міської ради Чернігова наїхав на людину, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок наїзду потерпілий госпіталізований до лікарні із ушкодженнями різного ступеня важкості.

Чиновник на позашляховику збив на пішохідному переході жителя Чернігова.

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