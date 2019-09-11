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Депутат збив пішохода на "зебрі" у Чернігові

Середа, 11 вересня 2019, 14:53

Чиновник на позашляховику збив на пішохідному переході жителя Чернігова.

Джерело: Facebook-сторінка поліції Чернігівської області

Деталі: 10 вересня водій-депутат міської ради Чернігова наїхав на людину, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок наїзду  потерпілий госпіталізований до лікарні із ушкодженнями різного ступеня важкості.

За висновками лікарів водій був тверезим. 

Наразі триває досудове розслідування. 

Нагадуємо

  • Наприкінці серпня Теща Притули і одночасно депутата 8-го скликання Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник у Києві на своїй автівці наїхала на матір з малолітнім сином. Їх госпіталізували, а водійку посадили під нічний домашній арешт.

Теми: ДТПЧернігів
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