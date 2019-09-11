Депутат збив пішохода на "зебрі" у Чернігові

10155 переглядів
Середа, 11 вересня 2019, 14:53

Чиновник на позашляховику збив на пішохідному переході жителя Чернігова.

Джерело: Facebook-сторінка поліції Чернігівської області

Деталі: 10 вересня водій-депутат міської ради Чернігова наїхав на людину, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок наїзду  потерпілий госпіталізований до лікарні із ушкодженнями різного ступеня важкості.

За висновками лікарів водій був тверезим. 

Наразі триває досудове розслідування. 

Нагадуємо

  • Наприкінці серпня Теща Притули і одночасно депутата 8-го скликання Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник у Києві на своїй автівці наїхала на матір з малолітнім сином. Їх госпіталізували, а водійку посадили під нічний домашній арешт.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДТП Чернігів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Тюремники пояснили, чому Зайцева у виправному центрі, а не в колонії 6 вересня 2019, 14:53
ДТП на Львівщині: Юні танцюристи й музиканти їхали до Кракова 5 вересня 2019, 11:31
Автобус із дітьми потрапив у ДТП на Львівщині – 14 травмованих, 1 загиблий 5 вересня 2019, 09:00
Усі новини
Головні новини
Цемах повертається в Україну
Друга "слуга народу" скнопкодавила
Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17
Розпуск ЦВК: голова комісії відповіла на претензії Зеленського 
Усі новини
поради

Автомобільна аптечка: 10 речей, які там мусять бути

дослідження

5 наукових досліджень, які варто знати батькам

сім'я

6 найгірших порад, які батьки можуть давати своїм дітям