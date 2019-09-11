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Депутат сбил пешехода на "зебре" в Чернигове

Среда, 11 сентября 2019, 14:53

Чиновник на внедорожнике сбил на пешеходном переходе жителя Чернигова.

Источник: Facebook-страница полиции Черниговской области

Детали: 10 сентября водитель-депутат городского совета Чернигова наехал на человека, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда пострадавший госпитализирован в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

По заключению врачей водитель был трезв.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напоминаем

  • В конце августа теща Притулы и одновременно депутата 8-го созыва Виталия Хомутынника Лилия Сопельник в Киеве на своей машине наехала на мать с малолетним сыном. Их госпитализировали, а водительницу посадили под ночной домашний арест.

Темы: ДТПЧернигов
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