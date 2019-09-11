Депутат сбил пешехода на "зебре" в Чернигове
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Среда, 11 сентября 2019, 14:53
Чиновник на внедорожнике сбил на пешеходном переходе жителя Чернигова.
Источник: Facebook-страница полиции Черниговской области
Детали: 10 сентября водитель-депутат городского совета Чернигова наехал на человека, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда пострадавший госпитализирован в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
По заключению врачей водитель был трезв.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напоминаем:
- В конце августа теща Притулы и одновременно депутата 8-го созыва Виталия Хомутынника Лилия Сопельник в Киеве на своей машине наехала на мать с малолетним сыном. Их госпитализировали, а водительницу посадили под ночной домашний арест.
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