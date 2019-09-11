Депутат сбил пешехода на "зебре" в Чернигове

Чиновник на внедорожнике сбил на пешеходном переходе жителя Чернигова.

Источник: Facebook-страница полиции Черниговской области

Детали: 10 сентября водитель-депутат городского совета Чернигова наехал на человека, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда пострадавший госпитализирован в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

По заключению врачей водитель был трезв.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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