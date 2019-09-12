Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі три добробати віддали зброю Національній поліції – МВС

Четвер, 12 вересня 2019, 01:41
На Донбасі три добробати віддали зброю Національній поліції – МВС

На Донеччині три добровольчі батальйони передали зброю поліції.

Джерело: прес-служба Національної поліції України.

Дослівно: "Бійці батальйонів ім. Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії прийняли рішення добровільно передати залишки зброї поліцейським". 

Деталі: Повідомляється, що процес передачі озброєння офіційно зафіксований. Він відбувся за участі керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів.

У прес-службі МВС додали, що перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін подякував добровольцям за віддану службу українському народу та відзначив, що ця зброя служитиме для надання відсічі збройній агресії РФ та захисту країни.

Зазначимо, що за даними УП, перший заступник голови НПУ генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін, який очолював кримінальну поліцію, і ще двоє заступників голови НПУ, написали заяви про відставку і були звільнені.

"Українська правда" у Threads

Теми: добровольціДонбасполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
добровольці
Доброволець з Литви помер після отриманих поранень у Бахмуті
У "РДК" заявили, що знову проникли до Росії
Гвардія оборони. Як Сили ТрО з допоміжних стали бойовими
Останні новини
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: