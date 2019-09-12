На Донбасі три добробати віддали зброю Національній поліції – МВС

На Донеччині три добровольчі батальйони передали зброю поліції.

Джерело: прес-служба Національної поліції України.

Дослівно: "Бійці батальйонів ім. Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії прийняли рішення добровільно передати залишки зброї поліцейським".

Деталі: Повідомляється, що процес передачі озброєння офіційно зафіксований. Він відбувся за участі керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів.

У прес-службі МВС додали, що перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін подякував добровольцям за віддану службу українському народу та відзначив, що ця зброя служитиме для надання відсічі збройній агресії РФ та захисту країни.

На Донеччині три добровольчі підрозділи добровільно передали озброєння Національній поліції 👉https://t.co/fB7BTtg3We pic.twitter.com/vF6fDAGoiD — МВС України (@MVS_UA) 11 вересня 2019 р.

Зазначимо, що за даними УП, перший заступник голови НПУ генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін, який очолював кримінальну поліцію, і ще двоє заступників голови НПУ, написали заяви про відставку і були звільнені.