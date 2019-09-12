На Донбассе три добробата отдали оружие Национальной полиции - МВД

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Четверг, 12 сентября 2019, 01:41

В Донецкой области три добровольческих батальона передали оружие полиции.

Источник: пресс-служба Национальной полиции Украины.

Дословно: "Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским".

Детали: Сообщается, что процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

В пресс-службе МВД добавили, что первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны.

Отметим, что по данным УП, первый заместитель председателя НПУ генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, который возглавлял криминальную полицию, и еще два заместителя председателя НПУ, написали заявления об отставке и были уволены.

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Темы: добровольцы Донбасс полиция


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