Звільнились одразу три заступники Князєва: у поліції нові призначення

Троє заступників голови Національної поліції Сергія Князєва В’ячеслав Аброськін, Ігор Купранець та Віталій Невгад подали у відставку і були звільнені.

Джерело: коментар речника Нацполіції Ярослава Тракала "Українській правді"

Пряма мова: "Три офіцери поліції подали у відставку і звільнені з лав Національної поліції за власним бажанням".

Деталі: Генерал поліції третього рангу Віталій Невгад очолював Головне слідче управління, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець був начальником Департаменту захисту економіки, а перший заступник голови НПУ генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін очолював кримінальну поліцію.

11 вересня голова Нацполіції Сергій Князєв уже представив особовому складу свого нового заступника і нового керівника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкерідзе, який раніше обіймав посаду заступника голови ГСУ.

Князєв окреслив три напрямки діяльності, які має втілити новий начальник ГСУ: легалізація детективів у зв’язку з набуттям чинності з 1 січня 2020 року закону про кримінальний проступок, реалізація проекту про кримінальний проступок і впровадження електронного документообігу.

Тракало також розповів, що на посаду заступника голови Нацполіції призначено Вадима Трояна, а першим заступником Князєва став Євген Коваль.

Пряма мова: "О 15-ій годині відбудеться представлення Князєвим свого першого заступника Євгена Коваля, який до цього очолював департамент внутрішньої безпеки Нацполіції і показав високі результати роботи на цій посаді".

Коваль очолював департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Вадим Троян був заступником Авакова

Що відбулось раніше: В середині серпня пішов у відставку заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.

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