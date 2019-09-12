Марихуана на 50 мільйонів: поліція накрила найбільшу плантацію на Прикарпатті
На Прикарпатті поліцейські спільно з співробітниками СБУ викрили злочинну групу на організації масштабної нарколабораторії.
Джерело: пост у Facebook глави Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля, поліція Івано-Франківщини
Пряма мова Шмигаля: "Яблунів - це вам не Амстердам!!! Результат спільної роботи поліції та СБУ із залученням спецпідрозділів! Найбільша плантація коноплі в історії Прикарпаття: 4 гектари, 90 тисяч кущів, 0,5 тони готової продукції - оціночна вартість цього всього не менше 50 млн. євро"/
Деталі: Правоохоронці викрили нарколабораторію з вирощування наркотичних конопель та їх переробки на наркотик в одному із сіл Косівського району.
За даними слідства, місцевий житель зі спільниками взяв в оренду теплично-овочевий комбінат в одному з сіл району. В теплицях площею чотири гектара зловмисники висадили елітні сорти наркотичних конопель з підвищеним вмістом тетрагідроканабінолу, господарські та адміністративні будівлі пристосували під процес переробки наркотичної сировини.
Під час спецоперації правоохоронці затримали одного з організаторів та двох співорганізаторів, а також двадцятьох найманих працівників, які забезпечували роботу нарколабораторії; вилучено два пістолети.
Зазначається, що наймані працівники включно з охороною працювали в дві зміни за грошову винагороду та проживали в господарських будівлях з кухнею і столовою. Плантація була обладнана високотехнологічними системами підігріву, освітлення, поливу, підживлення ґрунту та повітря, датчиками температури і вологості, централізованою мережею відеоспостереження та охоронялася службовими собаками. Працівників під час зміни запирали на території, щоб уникнути крадіжок і самовільного виходу з території.
Кілограм готового зілля організатори збували за три з половиною тисячі євро. Перевіряється версія, що наркотик гуртовими партіями переправляли за кордон.
Наразі розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу, триває документування та вилучення доказів.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року поліція накрила плантацію в 6 гектарів елітної марихуани в одному з сіл Мелітопольського району Запорізької області. Наркотики збували в окупований Крим. "За цінами наркозбувачів, загальна вартість вилученого – майже 70 мільйонів гривень", – йшлося в повідомленні поліції.
- У серпні правоохоронці через суд добилися знищення безпрецедентної плантації посівів снотворного маку –240 гектарів. За даними поліції, із кількості маку на вказаній земельній ділянці наркоділки могли заготовити не менше 70 тонн макової соломки вартістю 7 мільярдів гривень на "чорному" ринку.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua