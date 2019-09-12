Марихуана на 50 мільйонів: поліція накрила найбільшу плантацію на Прикарпатті

На Прикарпатті поліцейські спільно з співробітниками СБУ викрили злочинну групу на організації масштабної нарколабораторії.

Джерело: пост у Facebook глави Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля, поліція Івано-Франківщини

Пряма мова Шмигаля: "Яблунів - це вам не Амстердам!!! Результат спільної роботи поліції та СБУ із залученням спецпідрозділів! Найбільша плантація коноплі в історії Прикарпаття: 4 гектари, 90 тисяч кущів, 0,5 тони готової продукції - оціночна вартість цього всього не менше 50 млн. євро"/

Деталі: Правоохоронці викрили нарколабораторію з вирощування наркотичних конопель та їх переробки на наркотик в одному із сіл Косівського району.

За даними слідства, місцевий житель зі спільниками взяв в оренду теплично-овочевий комбінат в одному з сіл району. В теплицях площею чотири гектара зловмисники висадили елітні сорти наркотичних конопель з підвищеним вмістом тетрагідроканабінолу, господарські та адміністративні будівлі пристосували під процес переробки наркотичної сировини.

Під час спецоперації правоохоронці затримали одного з організаторів та двох співорганізаторів, а також двадцятьох найманих працівників, які забезпечували роботу нарколабораторії; вилучено два пістолети.

Зазначається, що наймані працівники включно з охороною працювали в дві зміни за грошову винагороду та проживали в господарських будівлях з кухнею і столовою. Плантація була обладнана високотехнологічними системами підігріву, освітлення, поливу, підживлення ґрунту та повітря, датчиками температури і вологості, централізованою мережею відеоспостереження та охоронялася службовими собаками. Працівників під час зміни запирали на території, щоб уникнути крадіжок і самовільного виходу з території.

Кілограм готового зілля організатори збували за три з половиною тисячі євро. Перевіряється версія, що наркотик гуртовими партіями переправляли за кордон.

Наразі розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу, триває документування та вилучення доказів.

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