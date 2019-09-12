Марихуана на 50 миллионов: полиция накрыла крупнейшую плантацию на Прикарпатье

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Четверг, 12 сентября 2019, 13:28

На Прикарпатье полицейские совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную группу, которая организовала масштабную нарколабораторию.

Источник: пост в Facebook главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля, полиция Ивано-Франковской области

Прямая речь Шмыгаля: "Яблонев - это вам не Амстердам!!! Результат совместной работы полиции и СБУ с привлечением спецподразделений! Крупнейшая плантация конопли в истории Прикарпатья: 4 гектара, 90 тысяч кустов, 0,5 тонны готовой продукции - оценочная стоимость этого всего не менее 50 млн. евро".

 

Детали: Правоохранители разоблачили нарколабораторию по выращиванию наркотических конопли и их переработки в наркотик в одном из сел Косовского района.

По данным следствия, местный житель с сообщниками взял в аренду теплично-овощной комбинат в одном из сел района. В теплицах площадью четыре гектара злоумышленники высадили элитные сорта наркотических конопли с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола, хозяйственные и административные здания приспособили под процесс переработки наркотического сырья.

Во время спецоперации правоохранители задержали одного из организаторов и двух организаторов, а также двадцать наемных работников, обеспечивающих работу нарколаборатории; изъято два пистолета.

 

Отмечается, что наемные работники включая охрану работали в две смены за денежное вознаграждение и проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой. Плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подкормки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охранялась служебными собаками.

Работников при смене запирали на территории, чтобы избежать краж и самовольного выхода с территории.

 

Килограмм готового зелья организаторы сбывали за три с половиной тысячи евро. Проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли за границу.

 

Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса, продолжается документирование и изъятие доказательств.

Напомним:

  • В июне 2019 года полиция накрыла плантацию в 6 гектаров элитной марихуаны в одном из сел Мелитопольского района Запорожской области. Наркотики сбывали в оккупированный Крым. "По ценам наркосбытчиков, общая стоимость изъятого - почти 70 миллионов гривен", - говорилось в сообщении полиции.
  • В августе правоохранители через суд добились уничтожения беспрецедентной плантации посевов снотворного мака - 240 гектаров. По данным полиции, по количеству мака на указанном земельном участке наркодельцы могли заготовить не менее 70 тонн маковой соломки стоимостью 7 миллиардов гривен на "черном" рынке.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская область полиция СБУ


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