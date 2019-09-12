Марихуана на 50 миллионов: полиция накрыла крупнейшую плантацию на Прикарпатье

На Прикарпатье полицейские совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную группу, которая организовала масштабную нарколабораторию.

Источник: пост в Facebook главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля, полиция Ивано-Франковской области

Прямая речь Шмыгаля: "Яблонев - это вам не Амстердам!!! Результат совместной работы полиции и СБУ с привлечением спецподразделений! Крупнейшая плантация конопли в истории Прикарпатья: 4 гектара, 90 тысяч кустов, 0,5 тонны готовой продукции - оценочная стоимость этого всего не менее 50 млн. евро".

Детали: Правоохранители разоблачили нарколабораторию по выращиванию наркотических конопли и их переработки в наркотик в одном из сел Косовского района.

По данным следствия, местный житель с сообщниками взял в аренду теплично-овощной комбинат в одном из сел района. В теплицах площадью четыре гектара злоумышленники высадили элитные сорта наркотических конопли с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола, хозяйственные и административные здания приспособили под процесс переработки наркотического сырья.

Во время спецоперации правоохранители задержали одного из организаторов и двух организаторов, а также двадцать наемных работников, обеспечивающих работу нарколаборатории; изъято два пистолета.

Отмечается, что наемные работники включая охрану работали в две смены за денежное вознаграждение и проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой. Плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подкормки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охранялась служебными собаками.

Работников при смене запирали на территории, чтобы избежать краж и самовольного выхода с территории.

Килограмм готового зелья организаторы сбывали за три с половиной тысячи евро. Проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли за границу.

Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса, продолжается документирование и изъятие доказательств.

Напомним: