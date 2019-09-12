Більше 90% українців хочуть зменшити кількість нардепів до 300

Українці масово підтримують зменшення кiлькостi народних депутатiв з 450 до 300, зняття з них недоторканності та інші ініціативи президента Володимира Зеленського.

Джерело: Дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" проведене 6-10 вересня 2019 р.

Дослівно: "Абсолютна більшість опитаних (понад 90%) підтримують ініціативи стосовно дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство та прогули, зменшення кiлькостi народних депутатiв з 450 до 300 та зняття депутатської недоторканності".

"Більше 70% підтримують надання законодавчої ініціативи громадянам України, розширення повноважень президента щодо призначення керiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро (НАБУ) та Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури (САП), а також збiльшення кiлькостi уповноважених з прав людини (омбудсменiв)".

"Близько двох третин виступають за закрiплення в Конституцiї норми про вибори народних депутатiв за пропорцiйною виборчою системою та скасування адвокатської монополiї".

Деталі: В опитуванні взяли участь 2500 респондентів, старше 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Знати більше: Зелена книга. Що хоче змінити Зеленський в Конституції

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