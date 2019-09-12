Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більше 90% українців хочуть зменшити кількість нардепів до 300

Четвер, 12 вересня 2019, 13:38

Українці масово підтримують зменшення кiлькостi народних депутатiв  з 450 до 300, зняття з них недоторканності та інші ініціативи президента Володимира Зеленського.

Джерело: Дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" проведене 6-10 вересня 2019 р.

Дослівно: "Абсолютна більшість опитаних (понад 90%) підтримують ініціативи стосовно дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство та прогули, зменшення кiлькостi народних депутатiв  з 450 до 300 та зняття депутатської недоторканності".

"Більше 70% підтримують надання законодавчої ініціативи громадянам України, розширення повноважень президента щодо призначення керiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро (НАБУ) та Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури (САП), а також збiльшення кiлькостi уповноважених з прав людини (омбудсменiв)".

"Близько двох третин виступають за закрiплення в Конституцiї норми про вибори народних депутатiв за пропорцiйною виборчою системою та скасування адвокатської монополiї".

 

Деталі: В опитуванні взяли участь 2500 респондентів, старше 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. 

Знати більше: Зелена книга. Що хоче змінити Зеленський в Конституції

Передісторія:

  • В перший робочий тиждень Верховна Рада направила на розгляд до Конституційного суду одразу 7 законопроектів що вносять зміни до головного закону країни.
  • Президент Володимир Зеленський 11 вересня підписав законопроект про зняття недоторканності із народних депутатів.
  • Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

Українська правда
Теми: Верховна Радаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Верховна Рада
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: